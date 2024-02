Tabla de posiciones Liga del fútbol colombiano: Santa Fe quedó quinto; Junior y Millonarios lideran

Partidazo en la Liga del fútbol colombiano. Este martes 13 de febrero y por la fecha seis, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali midieron fuerzas en el estadio El Campín. Allí, ambos se 'sacaron chispas' y nos regalaron un buen encuentro, en especial por lo hecho por el 'león', bajo un gran marco de los hinchas.

El equipo que más buscó e insistió fue el local. Por las bandas, enviando centros, rematando de media distancia, en fin, agotó todas las vías posibles para abrir el marcador, pero se encontró con un muro 'azucarero'. Sin embargo, como dicen, "tanto fue el cántaro al agua, hasta que se rompió" y llegó el merecido premio.

Se jugaba el minuto 83, cuando Jersson González se inventó una buena acción y le dejó el gol servido a Hugo Rodallega, quien, como todo un buen delantero y figura, no perdonó. Infló las redes y sentenció el 1-0 a favor del conjunto capitalino, que sumó tres puntos importantes y se vuelve a meter en la pelea.

Con esta victoria, Independiente Santa Fe llegó a 10 unidades, ubicándose en el quinto puesto, a tan solo tres puntos de Junior de Barranquilla, que está en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga del fútbol colombiano. Por otro lado, Deportivo Cali se quedó con ocho unidades, en el séptimo lugar.

Acción de juego de Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali, en el fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Ahora, se debe aclarar que la sexta jornada de nuestro campeonato no ha finalizado. Este miércoles 14 de febrero continuará con los duelos de Once Caldas vs. Patriotas (6:10 p.m.) Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín (8:20 p.m.). De igual manera, el jueves 15 de febrero habrá otros dos.

Estamos hablando de Deportes Tolima vs. Jaguares (6:10 p.m.) y América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (8:20 p.m.). Con esos dos compromisos se cerrará la fecha, para dar paso a la siguiente que iniciará el viernes 16 de febrero con Millonarios vs. Águilas Doradas y Deportivo Cali vs. Atlético Nacional .

Independiente Santa Fe celebra el gol de la victoria de Hugo Rodallega, contra Deportivo Cali, en El Campín Archivo de Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga I-2024 del fútbol colombiano

Resultados y programación de la fecha 6 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano

Domingo 11 de febrero

Fortaleza 2-0 Junior de Barranquilla

Atlético Nacional 0-1 Millonarios

Alianza F.C. 1-2 Deportivo Pereira

Lunes 12 de febrero

Deportivo Pasto 0-1 Envigado

Martes 13 de febrero

Águilas Doradas 1-1 La Equidad

Independiente Santa Fe 1-0 Deportivo Cali

Miércoles 14 de febrero

Once Caldas vs. Patriotas (6:10 p.m.)

Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín (8:20 p.m.)

