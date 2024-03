América de Cali no viene atravesando el mejor de los momentos actualmente.El equipo 'escarlata' se mantiene en la casilla 16 con ocho puntos y varios hinchas han cuestionado la continuidad de César Farías, quien se destaca como director técnico de la institución.

Pues bien, en exclusiva para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Blog Deportivo', el máximo accionista de la 'mechita', Tulio Gómez, se pronunció al respecto y fue claro a la hora de dar su posición respecto al técnico venezolano.

"América de Cali respalda al proceso César Farías. Nuestro respaldo no está condicionado y sabemos que el técnico trabaja y lo hace bien. Farías es un técnico de bagaje internacional, que ha dirigido varios equipo y tiene casi 30 años de experiencia en esto de la dirección técnica y si él no levanta a este equipo, entonces quién va a levantar esto", de manera contundente dejó en claro que el cuadro vallecaucano se mantendrá firme y confiado en lo que proponga el actual estratega.

De hecho, tuvo tiempo de recordar algunos otros procesos que no indicaron de la mejor manera y terminaron siendo exitosos, como los de Alexandre Guimaraes, quien salió campeón en 2019, o el de Juan Cruz Real, campeón en 2020. "Hemos pasado por situaciones difíciles. Cuando trajimos a (Alexandre) Guimaraes, perdió varios partidos, casi no clasificamos, lo logramos y luego salimos campeones. Con Juan Cruz Real, pasó algo parecido. Nosotros tomamos decisiones acorde a lo que analizamos. Nosotros no tomamos decisiones por la presión de la hinchada, prensa o redes sociales, sino de acuerdo al conocimiento y análisis del equipo y al ver como trabaja el técnico. Cuando uno ve que el técnico trabaja, sabe y tiene las cosas claras, los resultados llegan más temprano que tarde", confiado en su análisis declaró el director técnico.

Publicidad

Finalmente, dio algunas razones por las que no respaldó, tal como lo está haciendo con César Farías, a Lucas González, quien fue el director técnico del América en el segundo semestre del año 2023. "Con Lucas nos preocupó que estábamos muy desbalanceados. Atacabamos muy bien, pero en la defensa estábamos muy mal. Con César Farías hemos encontrado un balance, un equilibrio", fue lo que terminó por destacar el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

Nómina del América de Cali. Colprensa.

Publicidad

El próximo encuentro del América de Cali será contra el Deportivo Pereira, partido válido por la jornada 10 de la Liga 2024-I. Dicho encuentro se dará el próximo sábado 2 de mayo.