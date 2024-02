Tulio Gómez y las polémicas en Envigado 1-1 América: “Increíble, se inventaron un penal”

En la fecha 7 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I las polémicas no faltaron y esta vez el perjudicado fue el América de Cali, que empató 1-1 contra Envigado, en un partido lleno de decisiones discutidas por parte del árbitro central y de los encargados del VAR.

Por ese motivo, el propio Tulio Gómez se mostró indignado por lo ocurrido este domingo en el estadio Polideportivo Sur y se reportó en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de ‘X’, antes Twitter, para quejarse.

“Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo”, escribió de entrada el máximo accionista del América de Cali.

Luego apuntó contra Ferney Trujillo y sus ayudantes del día de hoy en el tema arbitral: “Árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”.

Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un Penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Arbito central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías!! — Tulio Gómez (@tulioagomez) February 18, 2024

Publicidad

¿Cuáles fueron las polémicas en el partido de Envigado 1-1 América, por la fecha 7 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I?

La primera acción de la discordia fue al minuto 10, cuando el mediocampista de los antioqueños, Felipe Jaramillo, le hizo una falta dentro del área al joven Yohan Garcés, pero el árbitro central y sus líneas no se percataron, y desde el VAR le dijeron que no había pasado nada y no lo invitaron a revisar la jugada.

ERA PENALZO

En el @EnvigadoFC vs @ @AmericadeCali el árbitro Ferney Trujillo inexplicablemente NO dio como penal esta acción de Jaramillo del Naraja sobre Garces del escarlata, fue una patada por atrás en la pierna y para completar en una falta tan clara el VAR tampoco dijo nada pic.twitter.com/dm1zRscg1g — joseborda (@joseborda1) February 18, 2024

Pero la que más generó polémica este domingo fue el penalti con el que Envigado terminó rescatando un punto en el Polideportivo Sur, al minuto 90+3.

En un tiro libre cobrado al área, Luis Paz en su marca a Santiago Noreña lo sujetó levemente, y eso lo consideró el VAR como una falta, y el juez central Ferney Trujillo revisó la jugada y confirmó la falta.

Super ultra mega Terrible...@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Colombiana

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo

Var: Heider Castro



Minuto 90: Si esto es falta ... Apaga y vámonos....



Trujillo es un arbitrico...es beneficiado por ser paisano de Imer Machado... pic.twitter.com/wXxHNVZzQC — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

Publicidad

-Los jugadores de Envigado quemaron tiempo-

A todo eso se sumó que el manejo del árbitro en la cancha no fue el mejor y luego del gol de la igualdad de Envigado contra América, los jugadores simularon lesiones, se tiraron al piso y hasta se metieron a la cancha a pesar de estar siendo atendidos afuera. ¡Pasó de todo definitivamente!

Fútbol Colombiano, no lo entenderás pic.twitter.com/nagRqYSEHL — Gabriel 🌟15🌟 (@ConladelRojo) February 18, 2024