Tulio Gómez y más novedades respecto al caso Arturo Vidal: "Me sentaré en el trono del Rey Arturo"

América de Cali, al parecer, sigue progresando día tras día con el fichaje de Arturo Vidal. Desde hace varios días, se dio inicio al rumor que colocaba al 'rey' vestido de 'escarlata', lo cual ilusiona de gran manera a la hinchada.

El propio Vidal ha estado también dando algunas novedades respecto a la situación y, de hecho, en una transmisión en vivo a través de su canal de Twitch el propio jugador aseguró que ya está aprendiendo a bailar salsa , pese a que Colo Colo y Boca Juniors siguen en la carrera por hacerse con sus servicios.

No obstante, ahora, uno de los principales autores de este posible fichaje, Tulio Gómez, quien es el máximo accionista de la institución vallecaucana, charló con 'CNN Chile' y reveló algunos detalles de cómo va la negociación con el chileno.

“Sí, mañana tenemos una reunión con el agente para llegar a un acuerdo. Algunos hinchas se están haciendo el corte de pelo como el de Vidal”, reveló entre algunas risas, asegurando que este lunes 15 de noviembre es clave

Por otro lado, en charla con 'Zona Libre de Humo', aseguró que es un pequeño capricho que se quiere dar y buscará por todos lados, siempre y cuando no hayan problemas económicos para el América de Cali tras el fichaje.

"Es un gustico. Le quiero dar ese gusto también a la hinchada hasta donde sea posible sin romper nuestras finanzas. Por eso ya tenemos dos patrocinadores y ahora estamos buscando el tercero", dejó bien en claro.

De igual manera, terminó por hacer un llamado a la acción a cualquier otra institución que se quiera 'sentar en el trono del Rey Arturo' para este año 2024. "Ellos (los patrocinadores que aceptaron) se sentaron conmigo y han aceptado aliarse para traer a Arturo y hago el llamado a otros sponsors que me estén escuchando para que digan: 'me sumo a ese proyecto, yo me sentaré en el trono del Rey Arturo'", aseguró firme y confiado.

Finalmente, dejó bien en claro que es necesaria la fuerza de otro sponsor debido al costo que significa tener a un mediocampista como Arturo Vidal entre las tolvas del América de Cali, pues bien se sabe que ha sido uno de los más destacados en su posición en los últimos años.

"Arturo Vidal es un jugador muy costoso y por eso también necesitamos de ese tercer patrocinador. Nos vamos acercando a la cifra", dejó en claro.

Celebración de Arturo Vidal, tras su gol con Chile contra Uruguay, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

Más declaraciones de Tulio Gómez

Sobre tener una figura como Arturo Vidal en América de Cali

“Hace rato no tenemos una figura de esas, desde los 80 cuando tuvimos a Gareca y Cabañas".

Paso a seguir en la negociación con Arturo Vidal

"Sería el más costoso del fútbol colombiano, pero tendría un gran impacto mediático. Tenemos una reunión mañana por celular con su empresario para mirar cómo acercarnos y así cerrar esta negociación que espero que la logremos”