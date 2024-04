Un jugador de Nacional es más veloz que Kylian Mbappé: ¡atentos a la marca!

Atlético Nacional es ‘cuna’ de talentos en el fútbol colombiano, que con el tiempo llegan en el exterior y, en muchos casos, logran ‘romperla’ de gran manera.

Tal caso es el de Yéicar Perlaza, quien tuvo un corto paso por el fútbol norteamericano, antes de regresar al cuadro ‘verdolaga’. Pero eso sí, no emprendió vuelo a tierras ‘cafeteras’ sin antes dejar una imponente marca por la que hoy en día lo recuerdan de gran manera en Estados Unidos.

Cuando vestía los colores de North Texas SC, al futbolista colombiano le tomaron la medida al momento de encarar e ir hacia el frente con la pelota en los pies. Y justamente, al analizarlo al detalle, se logró determinar que alcanzó una velocidad máxima de 39 kilómetros por hora, con la que recorrió 10,8 metros por segundo. Esto, según lo informó el ‘Colombiano’.

Lo curioso del caso, es que, contrastando los números, Yéicar logró una mejor cifra que el reconocido e internacional Kylian Mbappé. Así como lo detallan las estadísticas, el francés hizo 10,6 metros por segundo a una velocidad de 38 kilómetros por hora.

¿Quién es Yéicar Perlaza?

Yéicar es un joven futbolista colombiano de 21 años, que actualmente viste los colores de Atlético Nacional. El lateral y extremo derecho nació en el 2003, en Quibdó.

Para 2020 dio el gran salto de su carrera profesional, cuando, del club vallecaucano Estación Verde, arribó a las toldas del cuadro ‘verdolaga’, donde ahora milita. Pero es que, todo se lo ha ido ganando a ‘pulso’.

En el equipo Sub-21 de Nacional, Yéiler marcó 7 goles y realizó 15 asistencias antes de llegar al equipo principal, en 2022. No obstante, es importante destacar que para el año pasado el ‘cafetero’ fue prestado al North Texas de Estados Unidos, con el objetivo de sumar minutos y tener rodaje.

Ahora que regresó al verde de Antioquia, su intención es quedarse en el equipo principal y ganarse un lugar.

¿Qué dijo Yéicar Perlaza en su regreso a Nacional?

Previo al juego contra Fortaleza, por la Liga Betplay, el joven futbolista de Nacional atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa, donde dio a conocer su actualidad y sensaciones de cara a lo que será este cierre de temporada.

Sumado a eso, reveló su gran emoción por estar en el cuadro ‘verdolaga’ y luchar por una posición en el equipo principal: “Mi paso por Estados Unidos me sirvió mucho para tomar experiencia y venir a jugar en el equipo más grande de Colombia. Este reto no me va a quedar grande y espero seguir actuando de la mejor manera. Me siento mucho más preparado".