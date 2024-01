Yimmi Chará, elogiado por su exequipo Portland Timbers: "Ha sido un verdadero profesional"

Yimmi Chará se ha convertido en noticia en las últimas horas, luego de vinculación con el Junior de Barranquilla. El futbolista colombiano llega a las toldas del conjunto barranquillero con la ilusión de aportarle al club en los planes de ser protagonista en las competencias que afrontará este 2024.

Ahora, el jugador vallecaucano recibió unas emotivas palabras del equipo que lo tuvo durante varias temporadas. "Nos gustaría agradecer a Yimmi por sus contribuciones y compromiso con el club durante las últimas cuatro temporadas. Ha sido un verdadero profesional durante su estadía en Portland", dijo el gerente general de los Timbers, Ned Grabavoy. "Le deseamos todo lo mejor con la oportunidad de regresar a un club con el que tiene una historia y reunirse con su familia", agregó el club estadounidense en su portal web.

Pero allí no sólo se quedaron con elogios, sino también decidieron hacer un breve recuento de su llegada al equipo. "Chara, de 32 años, se unió a los Timbers en 2020 como jugador designado y registró 102 apariciones en la temporada regular (83 como titular) en sus cuatro temporadas con los Timbers. El internacional colombiano hizo su debut en la MLS el 1 de marzo de 2020 y registró 15 goles y 29 asistencias hasta 2023, ayudando a Portland a ganar el Torneo 'MLS is Back 2020' y el campeonato de la Conferencia Oeste 2021. En particular, Yimmi Chara fue uno de los dos jugadores que actuó en todos los partidos de la temporada 2022 de Portland con 34 apariciones (33 como titular)", comentó el equipo.

¿En qué equipos ha estado?

"Chara regresa a la máxima categoría colombiana tras debutar profesionalmente con el Deportes Tolima en 2010. El extremo también pasó por el CF Monterrey mexicano (2015-17), el Junior FC (2017-18) y el Atlético Mineiro brasileño (2018). -19). Jugando con Junior FC, el jugador ganó la Copa de Colombia 2017. A nivel internacional, ha disputado 16 partidos con la Selección Colombia Masculina, sumando un gol y dos asistencias", finalizó Portland.

El futbolista vallecaucano vivirá su segunda etapa en el Junior de Barranquilla, donde no solo ganó dos títulos: Copa Colombia y la Liga, sino a su vez allí Chará entró en los corazones de los hinchas 'curramberos', los cuales esperan que el rendimiento del jugador aporte de grata manera a los proyectos del conjunto de Arturo Reyes.

Cabe destacar que otros de los importantes deportistas que han arribado al Junior de Barranquilla son Víctor Cantillo y Marco Pérez.