Yimmi Chará: "En Junior sentimos tristeza y amargura por las derrotas de los dos últimos partidos"

Luego de la derrota por 3-0 frente a Independiente Santa Fe, por Liga, Yimmi Chará tomó la palabra y se refirió al presente de Junior, que ya hila tres derrotas de manera consecutiva. Sumado a eso, la figura ‘tiburona’ le envió un sentido mensaje a Rafael Pérez, quien salió lesionado de gravedad el pasado miércoles del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Y es que, a pesar de las varias opciones que logró crear el conjunto barranquillero, al final, ninguna pudo ser convertida en gol. Hecho que para Chará fue detonante de la derrota, teniendo en cuenta que el cuadro ‘cardenal’ sí fue efectivo en el último cuarto de cancha.

"Nos vamos tristes porque el equipo hizo un buen partido, lastimosamente no pudimos concentrar las ocasiones de gol que tuvimos. Ellos (Santa Fe) fueron contundentes; en las opciones que crearon y que tuvieron nos pudieron marcar”, indicó de entrada el caleño de 32 años.

Sumado a eso, Yimmi Chará no se excusó y, dejando a un lado el tema de la altura, afirmó que la dura derrota se debió a otros factores, que poco o nada tuvo que ver con el climatológico: “El equipo no se enfoca en eso, el equipo se enfoca más en lo que hacemos, en las cosas positivas que hacemos. Siempre hay cosas que mejorar, que trabajar y lo sabemos. Que perdamos en Bogotá puede que sea coincidencia, pero el equipo se sentía bien y creo que en la mayor parte del partido tuvimos el balón, lastimosamente no pudimos concretar”.

“Sentimos tristeza por el trabajo que venimos haciendo, por los dos partidos que jugamos. Creo que hicimos dos muy buenos partidos, lastimosamente no se pudo concretar y nos vamos con esa sensación amarga de la derrota”, complementó el experimentado jugador del ‘tiburón’, que para este 2024 regresó a las toldas del cuadro ‘currambero’, tras varios años en el fútbol internacional.

Sumado a eso, Chará se refirió a lo que fue la lesión de Rafael Pérez, quien, poco después de salir en mal estado del estadio El Campín, fue está a la espera del parte médico oficial del club: “Ya sabemos lo que le pasó, triste por la noticia porque es un buen compañero y esperemos que se pueda recuperar rápido”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior por Liga?

Tras la derrota con Independiente Santa Fe, el conjunto dirigido por Arturo Reyes volverá a salir al ruedo el domingo 25 de febrero contra Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, a las 8:30 p.m.