"Nacional jugó 2 minuto con 4 extranjeros", polémica en el partido contra Bucaramanga

Atlético Nacional cayó derrotado en la noche del sábado 0-1 frente a Bucaramanga por la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2025. No obstante, el cuadro 'verdolaga' cometió un error gravísimo y todo tiene que ver con el reglamento. Tanto Javier Gandolfi, DT del verde paisa, como Leonel Álvarez, timonel del 'leopardo' se refirieron a esta polémica en rueda de prensa.

¿Qué pasó? En medio de la contienda en el Atanasio Girardot, Nacional jugó con cuatro extranjeros en el campo de juego. La normativa del fútbol colombiano indica que esto no se puede hacer. El 'rey de copas' ahora podría perder hasta 3-0 en el escritorio. Titulares fueron Cándido y Bauza, y al minuto 46' ingresó Batista, mientras que al 73' Billy Arce.

Al ser consultado en el 'verdolaga' sobre esto en rueda de prensa, la contestación de Gandolfi fue muy clara. "La respuesta es muy corta, cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego, y obviamente, no hay excusas y lo hablaré con el cuerpo técnico que no puede pasar, no hay mucho que agregar".

Por su parte, Leonel Álvarez sostuvo que tomarán medidas al respecto: "Creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros. Nosotros vamos a límite del reglamento, es un tema pendiente, si podemos ganar 2 goles más, vamos por eso".

🫏🫏

La burrada del día:

Nacional jugó con sus cuatro extranjeros en cancha durante tres minutos y por eso perderá en el escritorio 0-3

Titular Cándido🇺🇾 y Bauzá 🇦🇷

Al 46' ingresó Batista 🇺🇾

Y al 73' ingresó Billy Arce 🇪🇨

Esto es de gerente deportivo, de DT y de sus asistentes. pic.twitter.com/6PMZaiObES — Andrés Magri G. (@AndresMagri) September 14, 2025

Publicidad

¿Qué dice el reglamento de la Dimayor?

El artículo 39 explica que "se podrán mantener en el terreno de juego un máximo de tres (3) jugadores extranjeros", de lo contrario, habrá sanciones al equipo infractor.



Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

- Análisis del partido

Publicidad

"A generar, a intentar, hoy (sábado) 26 disparos donde nueve fueron al arco y el arquero rival lo dieron figura. Con 10 jugadores, cuando el partido estaba 0-1, son esos partidos que una vez más no nos premia porque sacando el gol, David tuvo una situación que pudo participar. Después lo fuimos a buscar, con aciertos, con errores, no tuvimos esa solidez en el último cuarto para terminar mejor las jugadas. La tristeza que siente esa gente es la que sentimos todo; lo intentamos y nos quedamos con la manos vacías".

- El sentir de la hinchada...

"Lo de la gente es entendible, lo digo siempre, es el termómetro que tiene la posibilidad de expresar sus sentimientos. Desde mi lado, siempre y cuando tengan la entrega que me demuestran los chicos estoy más fuerte que nunca y una vez más quedó demostrado. Lastimosamente por detalles y situaciones, después de trece partidos, nos encontramos la derrota. Seguiremos trabajando, el grupo está bien, estoy ilusionado que este pequeño bache que tuvimos lo vamos a revertir en el siguiente partido".