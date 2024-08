¡Ojo Millonarios y América!: Habría novedades respecto al estadio de Villavicencio

Debido al Mundial femenino Sub-20 el cual se realizará en nuestro país, tanto Millonarios como América de Cali tuvieron que iniciar la búsqueda de estadios que pudieran albergar sus juegos de local de los diferentes compromisos que cada uno de los equipos tendrá del 31 de agosto al 22 de septiembre, debido a que El Campín y el Pascual Guerrero no podrán ser utilizados, ya que estos escenarios deportivos son sedes de esta Copa del Mundo.

De hecho, ya se había acordado que algunos de los encuentros que tendrán los capitalinos y los caleños se jugarían en el estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencia, incluso confirmando los propios clubes que tendrían sus juegos de Liga BetPlay allá.

🙌🏟️⚽️Ⓜ️ Millonarios FC agradece a la @GobMeta, @villavoalcaldia y @ClubLlanerosFC por su colaboración y disposición para jugar nuestro partido vs Patriotas en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.



¡Vamos Millonarios! 💙🔥 pic.twitter.com/SZyRJpdvvB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 21, 2024

Sin embargo, según información dada por Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol, en el programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio, este tema se estaría complicando, debido a ciertas complicaciones con la pista atlética del estadio. "Estamos a la espera de una comunicación con Villavicencio para resolver las dificultades del calendario de América y Millonarios, siendo América el que tiene más partidos confirmados que Millonarios", aseguró de entrada Hernández Bonnet.

Tras ello, aseguró que el comandante de bomberos de la ciudad habría decidido no emitir certificaciones de seguridad hasta que las medidas de seguridad estén garantizadas. "El comandante de bomberos de Villavicencio, William Álvarez, ha declarado que no se emitirán nuevas certificaciones de seguridad para el estadio Bello Horizonte medidas hasta que no se implementen las de protección necesarias en la pista atlética, que actualmente está en obra. Hoy habrá una reunión en la alcaldía de Villavicencio para discutir este asunto", complementó en la información de esta manera.

Publicidad

Sin embargo, el director de 'Blog Deportivo' aseguró que se está gestionando para solucionar esta situación lo más pronto posible. "En este momento, las autoridades están reunidas para abordar la situación. Aunque el problema principal radica en la pista atlética, el estadio también presenta algunas cuestiones de seguridad. El cuerpo de bomberos ha dejado claro que no certificarán más el estadio hasta que se cumplan estrictamente los requisitos de seguridad", de esta manera culminó la información Javier Hernández Bonnet.

Cabe resaltar que, por parte del América, ya tenía planificado su viaje a Villavicencio, pero esta nueva situación podría llevar a considerar a Cartagena como una segunda opción para albergar los partidos de la Liga BetPlay, tal como se venía especulando en las últimas semanas.

Publicidad

Ahora, queda por ver qué deciden ambos equipos y qué se resuelve en relación con el Estadio Bello Horizonte, ya que los hinchas también querrán saber dónde jugarán sus equipos.