Pablo Peirano: "Enfrentaremos a Bucaramanga con la mentalidad de ganar; vamos a competir"

Este viernes 7 de junio, previo a la gran final de la gran final de la Liga Betplay I-2024, Pablo Peirano atendió a los medios de comunicación en Bucaramanga, analizando lo que será el encuentro de este sábado en el estadio Alfonso López.

El estratega uruguayo enfatizó en no modificar el plan y ratificar todo el buen trabajo realizado a lo largo del año: “Sabemos que vamos a enfrentar una defensa fuerte, muy organizada, pero no vamos a cambiar ni a modificar la forma de ataque, lo que sí es que vamos a buscar en ciertos espacios y lugares, haciendo movimientos para hacerle daño al equipo rival”.

“Esto ya no es el cuadrangular, aquí es otra cosa diferente, hay otros componentes. No tenemos ninguna mentalidad de locales o visitantes, es indistinto, no pensamos así. Para nosotros cada partido es una historia nueva, una hoja en blanco que hay que escribirla y si no fuera por esa mentalidad tampoco estaríamos en esta instancia. No funciona de esa manera, hay que buscar el ganar siempre de local o de visita”, agregó Pablo Peirano en la conferencia de prensa, previo a la gran final del fútbol colombiano.

Sumado a eso, el entrenador ‘cardenal’ afirmó que las aspiraciones son muy grandes, y por lo mismo, la responsabilidad debe ser la misma para enfrentar a Atlético Bucaramanga este sábado: “Estamos muy contentos, muy motivados, sabemos la responsabilidad que tenemos, nos agarra en un buen momento; estamos muy bien en todos los aspectos para competir con un buen rival, nos agarra en el momento más alto de rendimiento”.

Santa Fe celebra el gol de Marcelo Ortiz - Foto: Colprensa

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

El rival de la final...

“Respetamos mucho a nuestro rival, cuando jugamos el primer torneo Bucaramanga era el más sólido, el que más competía y no solo de local, sino que también de visitante. En partidos importantes también logró resultados, nunca lo dimos por descartado en ningún momento, por eso tenía el punto invisible. Nosotros hemos hablado con los muchachos, hay que resolverlo todo en la cancha”.

“En realidad, nunca observé qué rival me conviene o no en el momento, cuando uno juega estas instancias se está muy enfocado al cien por ciento al equipo, a pasar la llave y ganar cada partido, y el que pase significa que pasó también primero en el otro lado. Santa fe tiene que estar en el lugar que tiene que merece y competir con el que sea mejor de la otra serie”.

Su buen presente en el banquillo ‘cardenal’...

“Hay una expectativa muy grande, otra vez en este corto plazo de entrenador principal, este segundo desafío de una final, con el mismo cuerpo técnico de trabajo de aquella Sudamericana. Sentimos mucha responsabilidad, mucha motivación, con una expectativa alta, pero sabemos que todo se resuelve en la cancha”.

La variación táctica...

“Al comienzo iniciamos con dos partidos ganados, con un módulo de juego, luego perdimos dos partidos y el tercero empatamos de visita. El cambio táctico se da por poner a la mayoría de los jugadores en un esquema en el que ellos se sintieran más cómodos. No era algo improvisado, desde antes ya lo habíamos intentado”.