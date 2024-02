Christian Marrugo: "No es venir a Real Cartagena por jugar, es para venir a buscar el ascenso"

Christian Marrugo está motivado, ilusionado y feliz por el nuevo reto que tendrá en su carrera deportiva. El experimentado volante cartagenero jugará en este 2024 con el equipo de su tierra, el Real Cartagena , en el Torneo de la Primera B. Para el centrocampista, de 38 años, es un sueño cumplido vestir los colores del club del 'Corralito de Piedra', y además hay un motivo extra por el que espera brillar, sus papás y toda su familia lo verán jugar de cerca.

El futbolista sabe del reto que tienen en el elenco 'auriverde', el cual "es ascender, tampoco es venir por jugar sino que hay un reto grande que es poner el equipo en la A; esa fue mi motivación por fichar".

El Torneo de la Primera B I-2024 comienza este viernes 2 febrero, y Christian Marrugo espera devolverle el protagonismo al Real Cartagena. El volante es nuestro invitado especial a la sección de 'Historias de la B'. El cuadro heroico debuta este sábado contra Internacional de Palmira y el cartagenero reveló detalles de cómo ha sido la preparación con el club y muchos aspectos más. Acá una charla con Gol Caracol.

¿Cómo han sido estas semanas de entrenamiento con el club, cómo se ha sentido?

"Muy bien, muy emocionados, tranquilos, trabajando de la mejor manera. Creo que como evitando la ansiedad de que ya comience el primer partido que es el día sábado, con la mejor disposición y las mejores ganas para comenzar este torneo".

Christian Marrugo jugará con el Real Cartagena en el Torneo de la Primera B. Foto: jefatura de prensa del Real Cartagena

¿Con qué se ha encontrado en el Real Cartagena, cómo ha sido esa compenetración con sus compañeros?

"Muy bien, ya había una base del equipo y eso es muy bueno. Los que hemos llegado hemos tratado de adaptarnos primero al trabajo del 'profe' y de nuestros compañeros y han salido las cosas bien. La pretemporada se hizo de la mejor manera, esta semana también se ha trabajado con base al partido que nos toca el sábado, esperamos estar a la altura y que nuestra gente nos acompañe".

Es su primera vez en un equipo de la B, ¿cómo toma este reto en su carrera deportiva?

"Feliz, encantado de la vida. Primero porque estoy en mi casa y estoy con mi familia que es lo más importante. Es una felicidad inmensa poder jugar donde algún día soñé con debutar y bueno el reto que se viene que es ascender, que no es fácil pero tenemos la ilusión y las ganas junto con toda la gente, directivos, del cuerpo técnico y jugadores, vamos a tratar de hacerlo porque este equipo se lo merece".

Hay más presión porque va a jugar en el equipo de su tierra...

"Presión siempre va a haber en todos los clubes que uno juegue, siendo la A o siendo la B la presión siempre permanece porque a uno le gusta ganar y creo que la mejor presión es disfrutarlo y yo lo estoy disfrutando cada día, mis compañeros y cuerpo técnico me están dando la confianza. Sé que es un torneo duro donde vamos a tener muchas adversidades, pero con el convencimiento de que vamos a lograr el objetivo, es seguir partido a partido, día tras día trabajando y mejorando".

Christian Marrugo se alista para su debut con el Real Cartagena en el Torneo de la Primera B I-2024. Foto: Jefatura de prensa del Real Cartagena

¿Por qué decidió fichar por el Real Cartagena?

"Decidí porque fue el único que, la verdad no busqué equipo, ni en la A; estaba esperando que me buscaran, vino el Real y me buscó. Yo siempre he dicho que en estos momentos de mi carrera ya todo el mundo sabe lo que le puedo dar a los equipos, lo que puedo hacer y Real me brindó esta posibilidad y la tomé porque tenía las ganas de que mis papás me vieran jugar y que por ahí me quedan... o puedo ser el último o dos años. Quería que mis papás me vieran, que disfrutaran todo ese proceso que hice por fuera y también el proyecto que es ascender, que tampoco es venir por jugar sino que hay un reto grande que es poner el equipo en la A; esa fue mi motivación".

¿Tuvo ofertas de equipo de la Primera División?

"No nada, la verdad no me esmeré por buscar. Es mejor cuando a uno lo que quieren, creen en el trabajo de uno y Real creyó en mi trabajo. Venía de un equipo grande como Santa Fe y mientras que haya trabajo y que haya la posibilidad de hacer lo que más le gusta, que es jugar al fútbol, siempre uno va a ir a jugar".

¿Pagan bien los equipos en la Segunda División?

"(Risas). Cada quien se gana lo que merece y cada quién va construyendo su futuro. La verdad es que no sé porque apenas acabo de llegar, pero cada quien pide lo que se merece y se ha ganado, si pagan bien o no, no lo sé, no sé. Cada quien se gana lo que ha hecho y lo que él piense que se merece".

Acá en Colombia jubilan muy pronto a los jugadores, pero usted se ha mantenido muy bien, ¿a qué se debe eso?

"La dedicación y el día a día, siempre me entreno a full, a pesar de mi edad. Creo que me ha dado y todavía me sigue rindiendo por eso, porque me he entrenado lo máximo, y como siempre digo: 'mientras esté jugando voy a entrenarme así y el día que no me dé para entrenar de esa manera, me retiraré. Hasta ahora me siento muy bien y esperemos que se refleje en este torneo".

¿Es un sueño cumplido jugar en el Real Cartagena?

"Sí, sí. Retrocediendo el tiempo porque siempre lo he dicho, cuando uno está pequeño siempre quiere jugar o debutar en el equipo de donde uno es, cuando tenía 10-11 años, lo pensé y soñé de jugar en ese momento que era el estadio Pedro de Heredia, ahora se llama Jaime Morón y creo que es un sueño que cumplí y ahora es dejar una huella en este equipo y si Dios me puso acá en esta institución es porque quiere algo bueno".

¿Cómo está el equipo para el debut?

"Muy bien, trabajando muy duro, con la ansiedad de lo que representa jugar e iniciar un torneo, es hora de ratificar lo hecho en la pretemporada en la cancha, que estemos todos lúcidos, hacer un buen compromiso y sacar los tres puntos".

¿En qué equipos ha jugado Christian Marrugo?

Santa Fe

Deportes Tolima

Pachuca, de México

Deportivo Cali

Medellín

Puebla, de México

Millonarios

Águilas Doradas