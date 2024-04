El técnico que es seguidor de Lucas González y que tiene a Orsomarso volando en la Primera B

Una de las grandes sorpresas de la Primera B en el primer semestre del 2024 es Orsomarso, que hasta la décima fecha se ubica en la tercera casilla, con 18 puntos, a seis del líder Huila. Uno de los grandes gestores de este equipo es el entrenador Stiven Sánchez, que en su primer año al frente del cuadro vallecaucano le ha sabido dar una cara distinta y que los tiene ‘volando’ en el fútbol de ascenso.

Con solo 29 años, Sánchez es uno de los entrenadores más jóvenes del balompié nacional. Hijo del entrenador Juan Carlos Sánchez, Stiven es nuestro invitado de la semana en ‘Historias de la B’, un hombre con estudios y de la nueva ‘era’, que tiene como gran referente a Lucas González y Alejandro Restrepo.

¿Cómo empezó su camino como entrenador?

“Los inicios los hice en el Arco Zaragoza, que es un club amateur muy reconocido de Medellín y que es propiedad de mi papá Juan Carlos Sánchez. En este equipo quedé campeón en varios torneos nacionales, la Baby Fútbol y esto lleva a que el Real Cartagena se fijara en mí. Allá me dieron la posibilidad de dirigir la Sub-20 y después estuve con la mayor como interino y en el siguiente semestre me dejaron en propiedad”.

“Mientras estaba en el Real Cartagena, también estuve alternando con la Selección Bolívar, donde estuve dirigiendo el equipo infantil. Posteriormente, pasé a las divisiones menores del Medellín, hasta que me llamaron de Orsomarso para dirigir el primer equipo”.

Publicidad

¿Nunca quiso ser jugador profesional?

“Jugué fútbol no profesional con Envigado y con Arco Zaragoza, pero a los 18 años tomé la decisión de no seguir intentando como jugar y preferí empezar a prepararme para ser entrenador, estudiando. Mi papá nunca estuvo de acuerdo con que abandonara el fútbol y él me incentivó, pero yo me incliné por comenzar a estudiar”.

Y ahí comenzó su caminó en los banquillos…

“Al principio no me apasionaba mucho, la verdad. Pero mi papá me dejó iniciar en el club de la familia y con el paso del tiempo le cogí mucho cariño y ahora es lo que me motiva a trabajar. Empecé a los 18, como asistente de los equipos menores y a los 22, cojo el equipo de la Baby Fútbol y quedamos campeones, entonces eso llamó la atención de todos por mi juventud. Era el técnico más joven que ganaba este torneo”.

Stiven Sánchez, entrenador de Orsomarso. Dimayor.

Publicidad

¿Cómo se lidia con la juventud, siendo técnico profesional?

“En Real Cartagena tuve jugadores que eran mucho mayores que yo, pero lo supe manejar con el conocimiento y la cercanía con los jugadores. A partir de eso, podemos conseguir la credibilidad que algunos otros técnicos tienen por el hecho de haber jugado. Ahora en Orsomarso tenemos un equipo muy joven, casi todos son Sub-20 y eso da la posibilidad de trabajar con ellos desde pequeños”.

¿Piensa que en el gremio de los técnicos se le ve con ojos raros a los entrenadores que no jugaron profesional?

“En nuestro fútbol se ha vivido ese tema de que no estás autorizado a hablar porque no jugaste. En el último tiempo está el caso de Lucas González, Alejandro Restrepo, José Luis García, que jugó pero no tuvo trascendencia. Ellos se basan a partir del conocimiento y el manejo del banquillo para tener buenos equipos. Con ellos tres tengo buena cercanía y los admiro por lo que han hecho”.

Lucas González fue director técnico del América de Cali, en el fútbol colombiano. Foto: Colprensa.

¿Cómo se ha preparado usted?

“Hemos hecho cursos con Universidades de España, tengo la licencia pro de entrenador, también soy profesional en deportes. He estado en Brasil y México capacitándose. El mayor crecimiento que he tenido ha sido conocer a Lucas González, he estado en la mayor parte de cursos que ha dictado desde que llegó a Colombia y ahí he comprendido muchas cosas”.

¿Cuál es su estilo para jugar?

“Todo depende mucho de los jugadores que uno tiene. He tenido equipos que han sido de bloque bajo y aprovechando los espacios y la velocidad de los jugadores, pero ahora en Orsomarso, tenemos muchachos con buen pie y tratamos de construir. Pero si tuviera que escoger la idea de juego, sería un equipo que tuviera la pelota la mayor parte del tiempo”.

Publicidad

¿Cómo ha sido su experiencia en Orsomarso?

“Es un proyecto muy bonito para nosotros, porque empezamos a construir desde cero, sacando jugadores de la cantera. Tenemos todas las garantías para trabajar y somos conscientes de que tenemos que mantener todo esto. Mucha gente nos da como favoritos, pero quiero tener un perfil bajo y esperar que todo fluya de a poco, pero sí soñamos con hacer un buen torneo”.

¿Cuáles son sus grandes referentes?

“A nivel mundial me gusta lo que hace Pep Guardiola, Jorge Sampaoli, Juan Manuel Lillo y Marcelo Bielsa, que creo que es un referente de todos los entrenadores jóvenes. En Colombia, admiro al profesor Juan Carlos Osorio, por lo que hizo con México; y también me gusta lo que ha hecho Alejandro Restrepo y el propio Lucas. No quiero dejar de lado a Maturana, aunque no me tocó verlo tanto pero es un referente para todos”.