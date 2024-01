A Kylian Mbappé no solo lo seduce el Real Madrid: nuevo pretendiente desde la Premier League

Kylian Mbappé ha sabido convertirse en uno de los jugadores más relevantes , importantes y mejores del mundo en los últimos años. El francés ha dado de qué hablar desde que empezó su carrera con el Mónaco y ahora se cuela entre los futbolistas más destacados a nivel global.

Claramente, debido a todo este talento, varios de los clubes más importantes, de las ligas más importantes se pelean y sueñan con firmarlo para que haga parte de sus filas, caso que ha sucedido con el Real Madrid en más de una ocasión. Los españoles han intentado traer a 'Kiky' en varias oportunidades, pero pese a sus esfuerzos, no se ha podido dar el traspaso.

Sin embargo, ahora habría otro pretendiente que buscaría llevarse al francés directamente a Inglaterra y este sería el Liverpool. Según información de 'Mundo Deportivo', los 'reds' están muy interesados en el traspaso de Mbappé. "Ese club es el Liverpool que también estaría muy interesado en fichar al delantero francés. El Liverpool como uno de los candidatos a ser el nuevo equipo de Mbappé, junto con el Real Madrid, sin descartar que el jugador acabe renovando con el PSG. Una decisión que, según este medio francés, nadie sabe y que el propio jugador estaría meditando", aseguraron en el medio.

"El Liverpool siempre ha sonado para acoger a Mbappé. Klopp ya lo quiso cuando estaba en el Mónaco y también antes de la última renovación del delantero por el PSG. No sólo eso, si no que este pasado verano, cuando Mbappé se enfrentó a los dirigentes galos, se habló de una cesión al club inglés hasta el final de temporada. Todo, antes que vendérselo al Real Madrid", terminó por agregar 'Mundo Deportivo', asegurando que los 'reds' podrían ser una de las piedras en el camino para el amorío entre Kylian y el Real Madrid.

Kylian Mbappé, jugador del PSG. FRANCK FIFE/AFP

Aunque, según el propio medio, aseguran que el cuadro 'merengue' sí que lo quiere, pero si van a suceder las mismas cosas que pasaron tiempo de antaño, sí que no van a estar disponibles para esperarlo hasta que finalmente decida firmar su llegada a Madrid. "El equipo blanco sí quiere al francés, pero no lo va a esperar toda la vida y su intención es atar a Mbappé con un acuerdo firmado en este mes de enero. El problema es que el jugador parece que no ha tomado una decisión en firme sobre su futuro. Eso podría alejarlo del Real Madrid y acercarle a Liverpool o París", fue lo comunicado desde España.

Cabe destacar que el extremo campeón del mundo en 2018 desde ya puede negociar su salida hacia otro club en condición de agente libre, debido a que su contrato con el PSG finaliza en junio de 2024, por lo que es probable que el jugador y su entorno ya se estén moviendo en búsqueda o de una renovación con los parisinos o su traspaso hacia algún otro equipo.