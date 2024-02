Árbitro colombiano fuertemente criticado por equipo de Jhon Arias, pero le salió defensa inesperada

Liga de Quito y Fluminense se enfrentaron en la noche del jueves por el compromiso de ida de la final de la Recopa Sudamericana 2024. El primer 'round' entre ecuatorianos y brasileños terminó 1-0 a favor de los LDUQ en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Dicho encuentro fue pitado por el árbitro colombiano, Andrés Rojas, quien a su vez fue fuertemente criticado por su actuación, inclusoJhon Arias se refirió a su desempeño.

Pero no solo fue el chocoano, de 26 años, quien pronunció fuertes palabras en contra del arbitraje por parte de Rojas Noguera en el partido de la Recopa Sudamericana, ya que Felipe Melo y el técnico del 'Flu', Fernando Diniz, también dejaron 'mal parado' al pito de nuestro país a nivel internacional.No obstante, pese a todas las opiniones en contra, el bogotano recibió una defensa inesperada, tuvo su respectivo espaldarazo por parte de los expertos.

¿Qué dijo Jhon Arias de la actuación de Andrés Rojas?

Si bien el talentoso jugador de nuestro país, Jhon Arias, reveló en sus declaraciones que Andrés Rojas se equivocó, ahora se centra junto a su equipo en la vuelta del compromiso contra Liga de Quito.

"No quiero ser un llorón. No tiene mucho sentido quejarse. Fue un error humano lo que sucedió. Frustración. Ahora es el momento de concentrarse, no tiene sentido quejarse. Si cometes un error, mira qué puedes hacer para mejorar, conseguir el resultado y salir campeón", expresó el exSanta Fe en zona mixta tras el compromiso.

Jhon Arias en acción de juego con Fluminense en la final de la ida de la Recopa Sudamericana contra Liga de Quito. GALO PAGUAY/AFP

Sin embargo, pese a todas las quejas por parte de Fluminense en contra de Andrés Rojas, los expertos arbitrales le dieron el aval a la actuación del pito bogotano y quien es árbitro FIFA desde el 2017.

En la cuenta 'El VAR' central aseguraron que "fue la mejor versión" de Rojas Noguera. esto se leyó en dicha cuenta en la red social de 'X', antes 'Twitter', que "brilló" en el encuentro de la Recopa Sudamericana" y que "dejó bien parado al arbitraje colombiano".

El 'espaldarazo' también fue a que en los retos que tuvo de posibles penaltis, que fue uno para equipo, estuvo bien en sus decisiones. Igualmente, 'El VAR Central' alabó el apoyo del VAR en el gol de Liga de Quito que fue en la adición de la parte complementaria. En el monitor estaba el también colombiano Nicolás Gallo, apoyado por Jhon León, Yadir Acuña y Jhon Perdomo.

Aquí la defensa por actuación del árbitro Andrés Rojas:

SU MEJOR VERSIÓN: Andrés Rojas brilló en la Recopa Sudamericana y dejó bien parado al arbitraje colombiano 🇨🇴



🧐 Tuvo 2 retos de posibles penal, uno por cada equipo



😏 Se le notó calmo y manejando los hilos del juego



🖥️ El VAR también acertó en el gol.https://t.co/w4NP4PxPGf — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 23, 2024