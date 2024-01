Arturo Vidal: "Espero que en ningún lado hablen más de mi edad y de mis lesiones"

El nombre de Arturo Vidal es uno de los más sonados en las últimas semanas en Colombia , debido a los rumores de su llegada al América de Cali y toda la campaña que se generó alrededor del mediocampista chileno. Sin embargo, al final, las directivas del equipo caleño decidieron desistir de su fichaje tras no llegar a ningún acuerdo.

De esta manera, parece que el próximo destino del ‘Rey’ será Colo Colo, el equipo de sus amores y que estuvo en medio de la pugna por Vidal con los ‘diablos rojos’. Ya en negociaciones con el ‘Cacique’, el exjugador del Bayern Múnich le envió un mensaje a todos los aficionados.

“No me comparen más con los que vuelven a Chile, porque no vuelvo a retirarme. Vuelvo a ganar cosas con Colo Colo, si es que se da. No hablen más de mi edad, ni de mis lesiones. Si vuelvo a Colo Colo es porque estoy en un buen nivel. No vuelvo porque estoy lesionado, vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo donde se merece en Sudamérica y dejar una buena imagen”, fueron las palabras de Arturo Vidal, que fueron replicadas por el diario ‘La Tercera’.

Arturo Vidal, futbolista chileno. Foto: AFP.

¿Por qué no llegó Arturo Vidal al América de Cali?

"Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado la institución y los patrocinadores no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal por lo tanto desistimos continuar con su fichaje", fueron las palabras que dejó Marcela Gómez, presidenta del conjunto vallecaucano, en medio de una comunicación oficial.

Igualmente, Gómez afirmó que ahora están enfocados en concretar la llegada de Ricardo Gareca al banquillo 'escarlata', tras la sorpresiva salida de Lucas González.

¿Cuándo debuta el América de Cali en la Liga I-2024 del fútbol colombiano?

Los 'escarlatas' se enfrentarán a Águilas Doradas el próximo 20 de enero, a partir de las 8:20 de la noche. Dicho partido de la primera jornada se efectuará en el estadio Pascual Guerrero. También este 2024 tienen participación en la Copa Sudamericana desde la fase previa.