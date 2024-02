Boca Juniors vs. Sarmiento: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Copa de la Liga Profesional

Boca Juniors está iniciando una nueva temporada en el rentado local y busca no solo estar en los primer lugares de la Copa de la Liga Profesional, sino a su vez darle un nuevo título a sus hinchas. No obstante, al frente estará un equipo que no se la dejará nada fácil: Sarmiento. Las acciones del compromiso serán el jueves 1 febrero a las 5:00 p.m. (hora de Colombia).

Sarmiento viene de empatar 0-0 contra Tigre en condición de visitante en el estadio José Dellagiovanna. Sin embargo, los hinchas esperan que frente al conjunto 'xeneize' sus futbolistas saquen un resultado positivo y empiecen a ser protagonistas en el campeonato.

Hora y dónde VER EN VIVO el partido

El duelo entre Boca Juniors y Sarmiento, por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional, se podrá ver EN VIVO por ESPN y STAR+, desde las 5:00 p.m. (hora de Colombia). Allí los hinchas vivirán un duelo que dejará muchas emociones, pues los dos equipos buscarán sumar sus tres primeros minutos en la competencia.

¿Qué colombianos estarán en el compromiso?

Frank Fabra y Jorman Campuzano fueron convocados por Boca Juniors para estar en el compromiso. No obstante, todavía se desconoce si alguno de los dos futbolistas serán inicialistas o si por el contario verán el inicio del compromiso desde el banco de suplentes.

Es válido recordar que los dos jugadores fueron titulares en el empate de Boca Juniors contra Platense, en la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional; situación que se podría repetir según los últimos entrenamientos del estratega Diego Martínez.

