Cristiano Ronaldo celebró por lo alto su premio a mejor jugador del Medio Oriente

Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El portugués, que ahora deslumbra a Arabia Saudita con su talento, recibió varios premios hace algunos días en la ceremonia de los Globe Soccer Awards 2023.

El 'bicho' se hizo con el reconocimiento del futbolista favorito por parte de los fans, el premio a mejor jugador del Medio Oriente, además de hacerse con el Premio Diego Maradona a mayor goleador del año 2023, arrasando totalmente con estos galardones en donde Linda Caicedo, jugadora colombiana, fue nominada para la categoría mejor jugadora del mundo.

Pues bien, luego de la ceremonia, varios de sus compañeros de plantel en el Al-Nassr lo felicitaron por todo lo alto e incluso, hicieron una especial reunión en donde se tomaron fotos y compartieron un gran pastel para terminar de conmemorar los premios recibidos por el astro portugués.

SORPRESA DE SUS COMPAÑEROS Y "SIUUU" GENERAL: CR7 ganó los premios al mejor jugador de Medio Oriente, el futbolista favorito de los fans y el premio Maradona al mayor goleador y fue felicitado por el plantel y CT de Al Nassr.



Otros campeones de los Globe Soccer Awards 2023

Erling Haaland, quien ocupó el segundo lugar en la clasificación del Balón de Oro y en los premios The Best, recibió el reconocimiento en los Globe Soccer Awards como mejor jugador del mundo.

Por su parte, Aitana Bonmatí, la centrocampista del Barcelona, recibió el reconocimiento como la mejor futbolista del año , lo cual no sorprendió, ya que también se destacó en el Balón de Oro y en The Best. Linda Caicedo también estuvo nominada para este galardón.

Pep Guardiola fue elegido como el mejor entrenador y Rodri, mediocampista del Manchester City, fue reconocido como el medio más destacado de 2023.

En cuanto a los clubes, el Barcelona fue destacado como el mejor en la categoría femenina, mientras que el Manchester City recibió el galardón en la categoría masculina.

Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, fue premiado como el mejor jugador emergente.

Además de los premios individuales, la noche incluyó reconocimientos especiales para el arquero del Manchester City, Ederson, como el mejor guardameta, y otros galardones para el presidente del Manchester City, Al Mubarak, como el mejor presidente, y Cristiano Giuntoli de la Juventus como el mejor director deportivo. El agente portugués Jorge Mendes también fue premiado como el mejor agente.

El club Al Ahly fue distinguido como el mejor de Oriente Medio, y se rindió homenaje a las destacadas carreras de Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, John Terry y Casemiro del Manchester United.

Igualmente, se hizo especial reconocimiento a varias leyendas del mundo del fútbol que fallecieron en el año 2023, como Bobby Charlton, quien dejó una remarcada huella internacionalmente, como en el balompié británico.