Cristiano Ronaldo le echó sus indirectas a Lionel Messi: lo que dijo de The Best

Hace unos días, se vivieron los Premios 'The Best' donde se galardonaban a quienes habían tenido una importante temporada con sus clubes. No obstante, no todo fue celebración, pues Lionel Messi, ganador en la categoría a Mejor Jugador Masculino , fue objeto de criticas ya que para muchos no debió ser el que se llevara el trofeo.

Razón por la cual uno de sus colegas se pronunció sobre el tema. En una entrevista para el diario 'Récord', Cristiano Ronaldo comentó una cierta inconformidad con el manejo de dichas distinciones. "Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan", dijo el jugador portugués.

A lo que agregó: "Sabemos cómo funcionan otros organismos. Obviamente siempre pienso primero en mi club y en la selección. No pienso mucho en eso, sinceramente. De los 54 goles que marqué, habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudí, pero los profesionales del fútbol saben que es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, en Italia, España o Portugal", dijo el actual futbolista de Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr Foto: AFP

¿Qué más dijo del tema de Lionel Messi?

" Messi ganó hace poco el The Best y jugó prácticamente todo el año en Estados Unidos, que tampoco tiene la visibilidad del fútbol europeo. Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best...", concluyó el astro portugués.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo ha sido tema de conversación no solo por lo que dijo de la 'Pulga', sino por sus declaraciones en los Globe Soccer Awards en donde dio pistas de su futuro.