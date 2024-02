¿Cuánto dinero le pide Kylian Mbappé a Real Madrid?

Kylian Mbappé ha acaparado en los últimos días los titulares y portadas en la prensa internacional y todo porque parece que su llegada al Real Madrid ahora sí se daría. Hay muchas especulaciones sobre el tema, pero lo que más ha llamado la atención es la cifra que estaría pidiendo la actual figura de la Selección de Francia para vestirse con los colores de los 'merengues'.

Este miércoles 7 de febrero, en España se habla mucho de este aspecto y hasta revelaron el salario anual, las primas y otras bonificaciones que pretende cobrar el popular 'Kiki' para marcharse al elenco que dirige Carlo Ancelotti apenas termine su vinculación con el PSG este próximo mes de junio.

La información la dio a conocer el diario 'Mundo Deportivo', que a su vez trae a coalición el emisario de la misma. "Según la emisora 'Cadena Ser', Mbappé le habría dicho a los clubes interesados en él que quiere una prima de fichaje de 120 millones de euros, cobrar 50 millones de euros brutos al año y tener una gran parte de sus derechos de imagen".

Kylian Mbappé celebra con el PSG Foto: AFP

No obstante, se agrega que dichas peticiones serían para los otros clubes que lo pretenden y no para el París Saint-Germain, ya que en el equipo parisino "percibe mucho más dinero" y que en caso de renovar su vinculación, Kylian Mbappé cobraría más dinero.

La información de la ahora sí posible arribo de Mbappé a la 'casa blanca' la reveló hace unos días el diario 'Le Parisien', que aseguró el talentoso delantero, de 25 años, "eligió al Real Madrid, que ya no hay dudas", que a su vez el '7' de los 'bleus' tomó "la decisión de dejar la Ligue 1 a final de la temporada" y que el contrato "se negocia entre vestidores", con gran optimismo, por supuesto, en la entidad 'merengue' que desde hace bastante tiempo quiere hacerse con los servicios deportivos de este.

De otro lado, asegura 'Mundo Deportivo' que dichas pretensiones económicas por parte de Kylian habría ocasionado que otros clubes que están interesados en el crack francés le 'bajen el pulgar'. En Inglaterra se habló en su momento del Liverpool y también del Arsenal como grandes opciones para el futbolista.

Concluye este diario anteriormente citado que el Real Madrid "parece dispuesto a pagar ese dineral a Mbappé, especialmente en el sueldo, ya que el jugador que más cobra, Kroos, percibe casi 25 millones de euros brutos al año". Incluso reveló que Jude Bellingham, la última incorporación estrella, gana 20 millones de euros brutos.