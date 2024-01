En el entorno 'culé' hay total respaldo con Xavi Hernández, tras la final de la Supercopa de España

El director deportivo del FC Barcelona , Anderson de Souza 'Deco', aseguró tras perder este domingo la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid (4-1) que el técnico Xavi Hernández "sigue (contando) con toda la confianza del presidente y de la dirección deportiva".

Cuestionado por si esta derrota pone en cuestión el futuro del entrenador del conjunto azulgrana, Deco respondió que "esta pregunta no tiene sentido".

"Al final hemos perdido un partido, una final. No es el momento para hablar de esto. El míster sigue (contando) con toda la confianza del presidente y de la dirección deportiva. Es una derrota dura que hay que analizar, pensar y discutir, pero es una derrota que no cambia nada", explicó.

El director deportivo del FC Barcelona felicitó al Real Madrid por haber realizado "un partido espectacular" y admitió que el conjunto catalán no supo contrarrestar los puntos fuertes de su oponente, en especial a Vinicius y a Rodrygo.

"Con 2-1 daba la sensación de que podíamos mejorar e intentar luchar, pero el 3-1 nos ha hecho bastante daño", lamentó Deco, quien clasificó la derrota de "dura" en un partido que no fueron "capaces de luchar".

Un Xavi 'cabreado', pero ilusionado con este 2024

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se refirió en rueda de prensa tras perder ante el Real Madrid 4-1 en la final de la Supercopa de España: "Nos ha marcado mucho como hemos entrado al partido, no se puede entrar así, hemos estado mal en defensa, nos ha faltado mucho en los primeros minutos, no puedes perder 2-0 en diez minutos. Nos ha faltado de todo, pedir disculpas a la afición. no hemos mostrado el nivel para competir en una final. Es una derrota dura, como culé estoy decepcionado, hemos mostrado una de las peores caras de la temporada".

"Esta no es la imagen que tiene que mostrar el Barça, sobre todo en una final contra el Madrid. Estoy tranquilo, estoy muy decepcionado porque no se ha mostrado la cara que requería una final. Hoy es una derrota muy dura, pero queda mucha temporada, nos quedan tres títulos. Hemos entrado de la peor manera a una final, hemos estado a remolque todo el partido, hemos reaccionado bien con el gol de Robert (Lewandowski), pero después del penalti se ha acabado prácticamente el partido. Es el momento de pedir perdón a la afición, soy el máximo responsable. Es una derrota dura, pero de las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y estoy seguro de que volveremos a competir", complementó el español.

Para finalizar, el entrenador 'culé' dio detalles de lo que vendrá de cara al futuro en esta temporada: "Es un título perdido, hay que hacer autocrítica, sigo creyendo en el proyecto y todavía podemos hacer una gran temporada. Estoy preparado para aguantar todas las criticas, creo en el proyecto, en los futbolistas que tenemos y creo que somos capaces de revertir la situación ya en Salamanca (en Copa del Rey). Hoy es un paso atrás, pero esto continúa, me he visto en estas situaciones muchísimas veces, no queda otra que aguantar la crítica. (Fichajes) A día de hoy no podemos, a día de hoy el club no puede incorporar a nadie".