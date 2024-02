Estos son los candidatos para ser técnico del Barcelona: en la lista hay dos que gustan en Liverpool

Xavi Hernández sorprendió semanas atrás al haber anunciado su salida del FC Barcelona. El técnico español no ha venido teniendo los mejores resultados y algunos hinchas del equipo 'blaugrana' ya venían pidiendo que se fuera del equipo.

Por el momento, según informó Deco, uno de los directivos deportivos del equipo catalán, no se han iniciado contactos con ningún director técnico de cara a buscar el reemplazo de Xavi lo antes posible.

Una de las razones que da el exfutbolista portugués respecto a no haber iniciado la búsqueda de una nueva 'cabeza' para el equipo es que no se sabe como estará la capacidad económica del equipo, sumado a la posición que la institución tendrá en cuestión del 'Fair Play' financiero, es por ello que aún no se rigen a un margen específico para adquirir nuevo director técnico.

Sin embargo, en 'Mundo Deportivo', entregaron una interesante lista de candidatos de perfiles que agradan en Barcelona y su estilo de juego, pues cabe resaltar que los 'culés' han tenido como filosofía de juego siempre el famoso 'tiki-taka', en donde se consolidan pases rápidos para llegar al arco rival y lograr hacer daño.

Publicidad

Estos son los candidatos para ser técnico del Barcelona

Mikel Arteta

Mikel Arteta, el mejor entrenador de marzo de la Premier League Foto: AFP

El actual técnico del Arsenal gusta por su estilo de juego ofensio y por la manera en que ha implantado su idea en los 'gunners', llevando al equipo londinense a pelear de 'tu a tu', con plantillas más caras como lo es la del Manchester City.

Según 'Mundo Deportivo', es un gran conocedor del ADN Barça, debido a que se formó en el conjunto 'blaugrana'.

Publicidad

Sin embargo, el hecho de que no haya logrado títulos en Inglaterra, puede ser un factor que eche para atrás a los directivos del Barcelona de cara a contratar al técnico español.



Luis Enrique

Luis Enrique, director técnico del París Sint-Germain. FRANCK FIFE/AFP

Luis Enrique ya sabe lo que es brillar en el banquillo del Barcelona. El entrenador catalán logró conquistar innumerables títulos con los 'blaugranas', además de ser uno de los autores del 'triplete' de copas logradas para el año 2015, en donde de la mano de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, consiguieron alzarse con la Liga, Copa del Rey y Champions League.

Su confianza en los jóvenes talentos y el conocimiento del ADN Barça, aparte de lo mencionado anteriormente, son dos de las cosas que más llaman la atención en Barcelona.

No obstante, el problema sería que mantiene un contrato con el PSG hasta 2025 y, por lo general, el estratega suele cumplir con este tipo de compromisos.



Roberto de Zerbi

Roberto de Zerbi, entrenador del Brighton Foto: AFP

Publicidad

El italiano es un técnico que ha venido llamando la atención en varios equipos últimamente. De hecho, de Zerbi también viene siendo un nombre que retumba entre los dirigentes del Liverpool, quienes buscan un reemplazo para la futura salida de Jurgen Klopp.

No obstante, en Barcelona su estilo ofensivo y la gran amistad y buenas referencias que ha entregado Pep Guardiola de él, son algunas de las características que más llaman la atención.

No obstante, uno de los factores que hacen que su candidatura no tenga la fuerza necesaria es su falta de experiencia en un club grande.



Xabi Alonso

Xabi Alonso, director técnico español Foto: AFP

Publicidad

Aunque tiene pasado en el Real Madrid, su buen desempeño en el Bayer Leverkusen ha llamado la atención tanto del Liverpool como del Barcelona y un perfil que agrada en Cataluña es el de Xabi Alonso.

Su intensidad, juego dinámico y verticalidad en su equipo, son características que les gustaría al Barcelona que incorporara en su equipo.