Explosivo Cristiano Ronaldo: tremenda comparación futbolística la que hizo

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al Nassr, afirmó que la liga saudita es "más competitiva" que la francesa, en la que nunca jugó, este viernes 19 de enero en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, que se llevó a cabo en Dubái.

"Siendo sincero, creo que el campeonato saudita no es peor que el francés. Creo que es más competitivo", afirmó el cinco veces ganador del Balón de Oro después de haber sido preguntado por el nivel de la Saudi Pro League.

"Pueden decir lo que quieran, solo es mi opinión y he jugado aquí un año, así que sé de lo que hablo. Creo que ahora somos mejor que el campeonato francés y continuamos mejorando", complementó Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo celebra gol con Al Nassr - Foto: Al Nassr Oficial

Arabia Saudita ha dedicado enormes inversiones en los últimos meses para fichar a grandes nombres del fútbol, comenzando por Cristiano Ronaldo, que llegó al Al Nassr el pasado enero.

Varios clubes se hicieron unos meses después con otras estrellas como el francés Karim Benzema, el brasileño Neymar o el senegalés Sadio Mané, entre otros.

Cristiano Ronaldo, quien asistió a la ceremonia de los Globe Soccer Awards este viernes 19 de enero, se hizo con varios galardones durante la ceremonia. Uno de ellos fue el de mejor jugador del Medio Oriente 2023, el premio Diego Maradona 2023, y el jugador favorito del año por parte de la afición.

¿Qué mas dijo Cristiano Ronaldo en la gala de los Globe Soccer Awards?

"Me siento muy feliz en Al-Nassr, es un gran paso. Arabia Saudita está en un proceso, llevará mucho tiempo, pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que la Saudi Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente en Arabia estará orgullosa".

El capitán de la Selección de Portugal fue uno de los grandes protagonistas de esta gala y allí también se refirió a lo que orgulloso que está de su nivel, pese a que poco cumplirá 39 años.

"Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland. Estoy orgulloso y pronto cumpliré 39 años. Me gusta cuando la gente duda de mí y vuelvo a tener éxito. No me afectan las críticas", agregó la gran estrella del Al Nassr.

