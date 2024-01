Franco Armani y las declaraciones que hacen eco entre los hinchas de Atlético Nacional

Franco Armani ha sido noticia de un tiempo para acá tanto en la prensa de Argentina como de Colombia en cuanto al tema de un posible retorno a Atlético Nacional ; no obstante, el propio guardameta le bajó el 'pulgar' al elenco 'verdolaga' y afirmó en una entrevista reciente que seguirá en River Plate y cumplirá con el contrato que le une al conjunto de Núñez.

Pero en las últimas horas ha salido un tema que ha hecho bastante eco entre los seguidores del verde antioqueño y todo porque en alguna oportunidad, el propio Armani aseguró que le gustaría retirarse en Atlético Nacional; sin embargo; el argentino habría cambiado de opinión, alegando que en el fútbol cualquier cosa puede pasar.

"La realidad es que el año pasado empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad o no en River. Que me quería un equipo, que me quería otro, y todavía me quedaba un año de contrato en la institución y no tenía pensado salir de River, es la realidad. Mi cabeza siempre estuvo acá, es la realidad que en un momento manifesté llegando acá que la idea era retirarme en Nacional, pero como dije en varias entrevistas también el fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué pueda pasar. Hoy en día disfruto de estar acá, poder disfrutar de River y el grupo que tenemos", esas fueron las palabras de Franco Armani para 'TyC Sports'.

🎙️ Franco Armani, mano a mano con TyC Sports, se expresó sobre su continuidad en River: "NUNCA TUVE PENSADO SALIR DEL CLUB" pic.twitter.com/sO3G7xiCRH — TyC Sports (@TyCSports) January 11, 2024

Allí no pararon las declaraciones del exgolero de Atlético Nacional, quien fue contundente en agregar que "siempre fue quedarme acá, mi cabeza nunca estuvo en otro lado que seguir en River, seguir por más, renovar las ilusiones. Comienza otra año y las ilusiones son otras, hay que disfrutar el día y día, seguir ganando títulos porque esta institución demanda eso, seguir ganando".

Franco Armani en acción con River Plate - Foto: AFP

Lo cierto es que el 'verdolaga' está en la búsqueda de un nuevo arquero tras la marcha de Kevin Mier al Cruz Azul, de México. Para arribar al equipo que dirige Jhon Bodmer han sonado varios nombres, pero nada concreto.

Nacional tendrá en este 2024 Liga y Copa Colombia, además del gran reto en la Copa Libertadores de América.

Así las cosas, Franco Armani dejó por cerrada su vuelta al fútbol colombiano este 2024 y que se enfocará completamente en sus objetivos con River Plate.