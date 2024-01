Franco Armani y una 'bajada de caña' para Nacional: "Mi idea siempre fue quedarme en River"

Franco Armani protagonizó uno de las novelas que dejó este mercado de fichajes. El argentino sonó en repetidas ocasiones para dar inicio a una segunda etapa con Atlético Nacional, equipo con el que logró un nivel impresionante, incluso llegando a ganar la Copa Libertadores en 2016 para luego ser traspasado a River Plate, en donde ha mantenido dicho nivel e, inclusive, logrando superarlo.

Sin embargo, dichas versiones que lo aproximaban al cuadro 'verdolaga', equipo que se puso en la tarea de buscar un reemplazo para Kevin Mier, quien se marchó para el Cruz Azul de México , fueron rápidamente desestimadas y el equipo paisa fijó la mirada en otros guardametas como David Ospina o Wuilker Fariñez, con los que no llegaron a un acuerdo.

Ahora, tras algunos días de haberse dado estos rumores, el propio Franco Armani decidió terminar por extinguir las remotas posibilidades que tenían los hinchas de Nacional por ver al argentino defender, como años atrás, el arco de su equipo, pues el campeón del mundo en 2022 dejó muy en claro que nunca buscó alejarse de River Plate.

"Fueron rumores, porque la verdad no hubo nada firme. Mi idea siempre fue quedarme en River. Me queda un año acá y a mí me gusta cumplir los contratos", comentó en primera instancia el guardameta.

"Nunca se me pasó por la cabeza irme de River, por más que se hablaba de Inter Miami y Nacional. Siempre tuve una postura firme de quedarme acá", contundente terminó por agregar el argentino para 'ESPN'.

De hecho, habló incluso con más ganas de su actual equipo, pues aseguró que buscará llenarse de más títulos en lo que resta de su contrato debido a la propia exigencia de la institución. "Seguir por los mismos objetivos. Seguir sumando títulos acá en River, que es un club que demanda eso", fue lo dicho por Armani.

Finalmente, dejó claro que aspira y espera cumplir el tiempo de contrato que le queda con su actual equipo y una vez se acabe su contrato, analizará las distintas ofertas que se le presenten. "La idea es cumplir el año de contrato y con el tiempo no se sabe. El fútbol es muy cambiante, quiero disfrutar acá en River, no se sabe. Después se verá".

Franco Armani, arquero argentino de Nacional. Foto: Getty Images.

Otras declaraciones de Franco Armani

Sobre la Copa Libertadores

"Obviamente, el objetivo máximo es la Copa Libertadores. Creo que es un objetivo fundamental para nosotros poder conseguirla, con un poco de bronca por los años anteriores. Vamos a hacer todo lo posible, con un año que inicia, con objetivos nuevos y uno de esos es conseguir la Copa Libertadores".

Sobre una posible final en el estadio Monumental

"Si se juega la final en el Monumental es un extra muy importante para nosotros. Haremos todo lo posible. Nos enfocaremos cuando inicie en poder hacer una muy buena fase de grupos, que como todos saben, no es fácil".