Hora y dónde ver el partido de Arsenal vs Liverpool, de la FA Cup

El vigente campeón, el Manchester City, recibirá el domingo al Huddersfield, de segunda. Ese mismo día se disputará el pulso estelar de esta ronda, entre dos grandes, Arsenal y Liverpool.

El equipo de Merseyside dirigido por el técnico alemán Jurgen Klopp y en el que milita el colombiano Luis Díaz, espera sorprender de visitante en el Emirates Stadium, para seguir en esta tradicional copa.

Cabe recordar que el Liverpool goza de un buen presente en la Premier League, siendo el líder, pero también quiere luchar por los otros títulos en el fútbol de Inglaterra.

-Más de la FA Cup-

El Chelsea de Mauricio Pochettino triunfó (4-0) ante el Preston North End (2ª división) en los treintaidosavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), donde destacó también la trabajada victoria del Aston Villa en Middlesbrough y la clasificación sorpresa del Maidstone, de la sexta categoría.

Ninguno de los equipos de la Premier League se vio sorprendido en sus pulsos del sábado ante formaciones de inferior categoría.

Al Chelsea le costó algo abrir la lata contra el Preston North End, actualmente decimocuarto en el Championship (2ª división inglesa), pero una vez que lo consiguió todo vino rodado.

El albanés Armando Broja abrió el marcador en el minuto 58) y poco después llegó un tanto de cabeza del veterano brasileño Thiago Silva y uno de falta directa de Raheem Sterling. El argentino Enzo Fernández puso el cuarto y definitivo en el 85.

El Chelsea, décimo en la liga inglesa, ha hecho de la Copa de Inglaterra una prioridad al tratarse de una de las vías para poder estar en las competiciones europeas la próxima temporada.

Después de esta victoria, el equipo de Pochettino afrontará el martes la ida de semifinales de la Copa de la Liga inglesa contra el Middlesbrough, de segunda división.

Precisamente el Middlesbrough estuvo cerca de dar la sorpresa del día, aguantando el 0-0 ante el Aston Villa (segundo de la Premier League) casi hasta el final, cuando Matty Cash (88) alivió al equipo de Unai Emery.

También este sábado se disputaba un duelo de máxima rivalidad histórica, entre el Sunderland (2ª división) y el Newcastle, que no había ganado a su enemigo tradicional desde 2011. Esta vez lo hizo, por 3 a 0 como visitante.

En su desplazamiento a una localidad situada a apenas una veintena de kilómetros, el Newcastle triunfó sobre todo gracias al sueco Alexander Isak, autor de un doblete.

Jugadores del Liverpool Foto: AFP

La victoria permite al Newcastle sobreponerse a una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Otros dos primeras que cumplieron en esta ronda fueron Brighton y Bournemouth, aunque con ciertos apuros. Los primeros remontaron para terminar ganando 4-2 al Stoke, mientras que los 'Cherries' se impusieron 3-2 en el campo del Queens Park Rangers, levantando un 2 a 0 en contra.

Pero si un equipo se ganó los focos de manera inusual este sábado fue el semiprofesional Maidstone United, de la sexta categoría, que ganó 1-0 al Stevenage, de la tercera división.

En la ronda anterior, el Maidstone ya había sido capaz de doblegar al Barrow FC, de la cuarta división.

Hora y dónde ver Arsenal vs Liverpool, por la FA Cup

Fecha: domingo 7 de enero de 2024

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Emirates Stadium

Transmisión: ESPN y Star Plus

Partido de la tercera ronda de la FA Cup