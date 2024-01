Hora y dónde ver en VIVO Liverpool vs Norwich, por la cuarta ronda de la FA Cup:

El Liverpool podría volver a contar con Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson y Dominik Szoboszlai en el partido del domingo contra el Norwich City en la Emirates FA Cup. Además, estará el colombiano Luis Díaz.

Jürgen Klopp informó antes del partido que los tres tenían "una oportunidad" de participar en el encuentro de cuarta ronda en Anfield.

Robertson regresó a la convocatoria por primera vez en más de tres meses a mediados de semana, cuando fue suplente en el partido de la Carabao Cup contra el Fulham, tras recuperarse de su lesión en el hombro.

Alexander-Arnold y Szoboszlai, por su parte, siguen progresando alentadoramente en sus recuperaciones de sus problemas de rodilla e isquiotibiales, respectivamente, y participaron en la sesión de entrenamiento del viernes.

Klopp declaró en su rueda de prensa previa al partido del jueves por la tarde: "Robbo está físicamente listo y creo que fue bueno tenerlo en la convocatoria del día del partido, y está completamente en el programa de entrenamiento normal del equipo".

"Como Dom a partir de mañana. Ayer tuvo una sesión, hoy creo que también tiene un día libre y a partir de mañana está con total normalidad. Eso significa que obviamente está listo para tener minutos".

"Con Trent, ¿es ya Norwich o es el partido después? Tenemos que verlo. No estuvo en el entrenamiento del equipo, ni siquiera en partes del entrenamiento del equipo todavía, así que si puede estar mañana entonces tengo que tomar una decisión ahí."

Luis Díaz celebra, junto a sus compañeros, el gol con Liverpool frente a Fulham, en la Carabao Cup AFP

Mohamed Salah está de vuelta en Merseyside para su programa intensivo de rehabilitación de la lesión que sufrió en la Copa Africana de Naciones, mientras que el periplo de Wataru Endo con Japón en la Copa Asiática continúa tras clasificarse para octavos de final.

Thiago Alcántara, Stefan Bajcetic, Ben Doak, Joel Matip y Kostas Tsimikas siguen siendo bajas para los Reds.

Para el Norwich, el extremo Jonathan Rowe ha quedado descartado por la lesión en la mano que sufrió en su derrota ante el Leeds United el miércoles por la noche.

El delantero Josh Sargent también estará ausente debido a que su estado físico está siendo controlado tras una larga baja reciente.

El entrenador de los Canaries, David Wagner, declaró: "Todo ha ido perfecto para Josh hasta ahora, especialmente por parte del departamento médico. Todo el mundo quiere participar en el partido contra el Liverpool -Jonny incluido-, pero forma parte del fútbol".

"Después de lo de Leeds, Jonny Rowe se ha roto un hueso de la mano, así que se perderá el partido del domingo, quizá también el de Coventry. No necesita cirugía".

Hora y dónde ver en VIVO Liverpool vs Norwich, por la cuarta ronda de la FA Cup:

Fecha: domingo 28 de enero

Hora: 9:30 a.m. (hora Colombia)

Estadio: Anfield

Transmisión: Star Plus - ESPN