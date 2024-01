Hora y dónde ver HOY FC Barcelona vs. Real Madrid, por la semifinal de Supercopa de España femenina

La Supercopa de España femenina está en su 'recta' final y el miércoles 17 de enero se disputará la segunda semifinal que en esta ocasión enfrentará a FC Barcelona vs. Real Madrid. Precisamente, este último equipo tendrá a su disposición a la futbolista colombiana Linda Caicedo, quien recientemente estuvo en la gala de los Premios The Best .

Y este duelo se podrá seguir desde las 12:55 p. m. (hora de Colombia) en DSports.

Por otro lado, vale resaltar que este encuentro será dirigido por la española Marta Huertas de Haza y se realizará en el Estadio Municipal de Butarque, ubicado en la ciudad de Leganés.

Linda Caicedo, con el Real Madrid. @realmadridfem

"Será un partido complicado, pero tenemos la ilusión de conseguir el primer título de la temporada. Cuando se juega a único enfrentamiento, todo se iguala y conseguir una victoria sería fundamental para afrontar de mejor manera el tramo final del curso", comentó Jonatan Giráldez, entrenador del equipo catalán, en conferencia de prensa.

Por su parte, Alberto Toril, técnico del elenco madridista, comentó: "Siempre que hay un título en juego, el Madrid debe afrontarlo de la mejor manera. Si hacemos un partido serio, las podemos poner en problemas y tenemos que intentar conseguirlo porque sé que tenemos posibilidades".

Vale recordar que el ganador de este enfrentamiento jugará en la final contra el Levante UD, que derrotó 3-1 al Atlético de Madrid .

¿Cómo llegan estos dos equipos al duelo de semifinal de la Supercopa de España femenina?

Por un lado, el FC Barcelona viene de golear al Fundación Albacete por marcador de 6-0 en un duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina mientras que el Real Madrid hizo lo propio al superar 5-0 al Betis en otro duelo correspondiente a la misma fase del torneo previamente citado.

¿Quién es el vigente campeón de la Supercopa de España femenina?

El FC Barcelona es el campeón más reciente de la Supercopa de España femenina, pues en la edición del año pasado al superar a la Real Sociedad por marcador de 3-0. De hecho, el Barcelona es el equipo que más veces se ha consagrado en este torneo al tener un total de tres trofeos.

Hora y dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Supercopa de España femenina:

Fecha: miércoles 17 de enero

Hora: 12:55 p.m.

Estadio: Municipal de Butarque

Transmisión: DSports