Hora y dónde ver Venezuela vs. Bolivia EN VIVO, en el Torneo Preolímpico 2024

Este sábado 20 de enero comenzará el camino de los 10 países sudamericanos en busca de los dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Venezuela y Bolivia jugarán en la primera jornada, en búsqueda de conseguir los primeros tres puntos en este Torneo Preolímpico.

En la jornada sabatina, la Selección Colombia Sub-23 abrirá el camino cuando se encuentre con Ecuador, en el Grupo A del Preolímpico. Los dirigidos por Héctor Cárdenas ya tienen todo listo para saltar al campo del Estadio Nacional Brígido Iriarte, comandados por Óscar Cortés, Daniel Ruiz, Óscar Perea, Devan Tanton, entre otros.

Daniel Ruiz, jugador de la Selección Colombia Sub-23, celebra un gol Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Venezuela y Bolivia también integran el Grupo A, donde también está presente Brasil, que descansa en la jornada inicial.

Hora y dónde ver Venezuela vs. Bolivia EN VIVO

Bolivia vs. Venezuela se enfrentan este sábado 20 de enero del 2024 por la primera jornada del Preolímpico Sudamericano Sub 23. El juego entre la ‘vinotinto’ y los del ‘altiplano’ se vivirá a partir de las 6:00 de la tarde y contará con la transmisión de DirecTV Sports, en televisión, y a través de la plataforma digital DGO.

Venezuela vs. Bolivia: probables alineaciones

Venezuela: Benítez; Quintero, Uzcátegui, Ferro, Vivas, Matheus, Ortega, Martínez, Riascos, Kelsy y Castillo.

Bolivia: Adorno; Durán, Álvarez, Vaca, Justiniano, Lino, Villarroel, Villamil, Nava, Briceño y Ribera.