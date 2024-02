Inter Miami vs. Real Salt Lake, HOY, por la MLS: hora y dónde ver el partido, este miércoles

Bienvenidos a una nueva temporada de la MLS. Este miércoles, se abre el telón y el juego que hará los honores será el de Inter Miami frente a Real Salt Lake.Dicho compromiso se llevará a cabo en el Estadio DRV PNK y, sin duda, el atractivo en el duelo será Lionel Messi. Los amantes del fútbol no le pierden pisada y esta vez, por supuesto, no va a ser la excepción.

Desde ya, muchos quieren programarse para no perderse ni un solo detalle. Por eso, recuerde que para ver EN VIVO HOY 21 de febrero, Inter Miami vs. Real Salt Lake, a las 8:00 p.m. (Colombia) y 10:00 p.m. (Argentina), será a través de Apple TV, plataforma digital, y será la única manera, ya que no habrá transmisión de televisión para esta zona o parte del mundo.

Cabe aclarar que las suscripciones para Apple TV y ver EN VIVO el partido Inter Miami vs. Real Salt Lake, tienen un valor de 7,99 dólares ($31.385) mensuales o de 24,99 dólares ($98.161) por lo que resta de la temporada. Allí, podrán observar los partidos de la fase regular y playoffs. Ahora, si ya es usuario de Apple TV, contará con siete (7) días gratis de la misma.

Cristian 'Chicho' Arango, figura de Real Salt Lake, en medio de un partido de la MLS Getty Images

¿Quiénes son los colombianos en Real Salt Lake?

Para la temporada 2024 de la MLS, Real Salt Lake es considerado como uno de los clubes con más jugadores colombianos, ya que tiene entre sus filas a Brayan Vera, Nelson Palacio, Carlos Andrés Gómez y Cristian Arango. De hecho, 'Chicho' es visto como una de las grandes figuras de esta institución, gracias a sus buenos números, donde resaltan varios goles.

Publicidad

¿Quiénes son los exBarcelona en Inter Miami?

No es casualidad que Inter Miami sea visto como uno de los candidatos a hacerse con el título de la MLS, en 2024, ya que tiene en su nómina a varios futbolistas de experiencia y con paso por el Fútbol Club Barcelona. Ellos son Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Lionel Messi. El astro argentino es el llamado a liderar a su equipo para lograr el campeonato.

Lionel Messi, astro argentino del Inter Miami, en partido de la MLS AFP

Hora y dónde ver, EN VIVO HOY, Inter Miami vs. Real Salt Lake

Día: miércoles 21 de febrero.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia) / 10:00 p.m. (Argentina).

Estadio: Estadio DRV PNK.

Jornada: fecha 1 de la MLS.

Transmisión: Apple TV.