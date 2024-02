Irán 2-3 Brasil, resumen del partido del Mundial de fútbol playa: golazos, mejores jugadas y más

Laselección de Brasilse ha clasificado para la final del Mundial de fútbol playa de Emiratos Árabes tras vencer a Irán por 3-2 de forma agónica, con remontada y un gol a falta de 41 segundos de Brendo.

El conjunto brasileño, cinco veces campeón universal (2006, 2007, 2008, 2009 y 2017), sufrió ante una de las grandes revelaciones del torneo, que se situó con un 0-2 en los dos periodos inciales con los tantos de Ali Mirshekari y Mohammad Masoumi.

Brasil no se rindió igualó con un doblete de Alisson y a 41 segundos del final Brendo culminó la reacción del cuadro que dirige Marco Octavio, que no obstante no pudo respirar hasta el pitido final porque Irán aún tuvo una opción para forzar la prórroga.

La Canarinha se enfrentará en la final este domingo, contra el ganador de la segunda semifinal que disputarán esta tarde Italia y Bielorrusia.