Ituano vs Sao Paulo: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido por el Campeonato Paulista

Definição ficou para a última rodada do @Paulistao

Com a derrota para a Inter em Limeira, o Ituano precisa vencer o São Paulo no Novelli Júnior.

Veja a matéria no site https://t.co/wZo9IvJjlb

Fotos: @mschincariol pic.twitter.com/Ll8mKvCgtn