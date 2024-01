Kylian Mbappé estuvo magnífico y con triplete lideró al PSG en la Copa de Francia: 9-0 sobre Revel

El París Saint-Germain pasó por encima del Revel (0-9), un equipo de la sexta categoría del fútbol francés, y alcanzó los dieciseisavos de la Copa de Francia con un triplete de Mbappé con asistencias de Carlos Soler y Marco Asensio, autor de otro de los tantos del cuadro parisino.

Jornada perfecta para el equipo dirigido por Luis Enrique, que no tuvo ningún problema para deshacerse del Revel. Mbappé no levantó el pie del acelerador e inició 2024 con tres tantos con los que alcanzó los 25 esta temporada. Ajeno a los rumores que señalan que ha dado una nueva negativa al Real Madrid, el atacante del París Saint-Germain sigue a lo suyo: marcar goles.

En esta ocasión tuvo dos grandes socios. Asensio y Soler. El primero asistió a Mbappé en dos de sus dianas. Y en la segunda, el 0-3 al filo del descanso, Asensio se despachó con un pase de espuela espectacular, sin duda una de las mejores del curso.

Soler también firmó un par de asistencias. Una a Mbappé en el primer tanto del partido pasado el cuarto de hora, y otra al mismo Asensio, que hizo el 0-3 en el minuto 43. Antes, N'Guessan se marcó en propia meta el 0-2 y el PSG dejó la eliminatoria sentenciada antes del descanso.

Publicidad

Kylian Mbappé, actual jugador del PSG de Francia. Foto: AFP.

Con un 0-4 en contra, el Revel no tenía nada que hacer. El milagro era imposible y su único objetivo fue evitar una goleada escandalosa. Sin embargo, no lo consiguió: el 0-5, lo celebró Mbappé para cerrar su triplete; el 0-6 fue para Gonçalo Ramos, que no falló desde el punto de penalti; y al final, Kolo Muani, con un doblete, y Ndour, con asistencia de Mbappé, se unieron a la fiesta.

El 0-9 final, en el que también participó Keylor Navas (volvió a jugar en el PSG tras un año), añadió al equipo de Luis Enrique a la lista de clubes de la Ligue 1 clasificados este domingo para la siguiente fase de la Copa de Francia.

Publicidad

Y es que, el cierre de los treintaidosavos de final no dejó ninguna sorpresa y todos los equipos de la Ligue 1 en liza, el Olympique Marsella, Olympique Lyon, Rennes, Mónaco, Le Havre, Toulouse y Reims, alcanzaron la siguiente ronda.

Apenas hubo sobresaltos en el computo total de la segunda ronda de la Copa de Francia. Sólo el Lorient, eliminado por el Sochaux (National One) este sábado, se pegó el tortazo de la jornada. Y, los otros dos equipos de la Ligue 1 que se despidieron de la competición, el Lens y el Metz, fueron eliminados este domingo por otros su misma categoría como el Mónaco y el Clermont, respectivamente.

Por tanto, en los dieciseisavos de final estarán presentes quince equipos de la Ligue 1, siete de la Ligue 2, tres de la National, seis de la National 2 y uno de la National 3, el Saint Priest, el club de menor categoría clasificado de momento para los dieciseisavos de final.

Kylian Mbappé festejando con sus compañeros su gol contra Revel. Foto: AFP