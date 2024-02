Kylian Mbappé la 'armó': el francés inició proceso legal para proteger su marca registrada

La megaestrella francesa del fútbol Kylian Mbappéha solicitado la protección de la marca de su apellido y de su habitual gesto con los brazos cruzados cuando celebra sus goles para operar comercialmente en un variado abanico de sectores en el mercado que forman los 27 países de la UE.

La petición ha sido formalizada con fecha del pasado 8 de febrero a través de un despacho de abogados parisino ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO en sus siglas en inglés).

Esta Euroagencia que tiene su sede en Alicante (levante español) ya ha protegido en el pasado siete marcas del jugador del París Saint-Germain (PSG), principalmente incluyendo su nombre y apellidos en distintas disposiciones, así como sus iniciales, pero ahora el futbolista intenta reservarse el uso de una nueva únicamente formada por el término 'Mbappé'.

Aunque también había protegido su conocida celebración de los goles con una figura en blanco, negro y gris donde aparece detenido en seco con el gesto sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas, ahora busca reservarse otro diseño idéntico pero todo en negro, a excepción de sus brazos y manos con los pulgares levantados, que destacan en blanco.

Mbappé, muy concienciado con los beneficios que reporta la propiedad intelectual (PI), pretende garantizarse un posible uso comercial en usos tan dispares como productos cosméticos, dentríficos, de perfumería, trajes de buceo, joyería, material de encuadernación, paraguas, bolsas y artículos de viaje.

Kylian Mbappé lucha por el balón, en PSG vs. Real Sociedad, por los octavos de final de Champions League AFP

También para ropa de hogar, prendas de vestir y calzado, juguetes, videojuegos e, incluso, adornos para árboles de Navidad, a través de ocho de las categorías que componen la Clasificación de Niza, que regula los productos y servicios objeto de registro de marcas.

Además de su nombre, apellido y el dibujo de la celebración de sus tantos, Mbappé tiene registrado ante la EUIPO dos de sus citas más recordadas, ''Moi tu m'parles pas d'age" (No me hables de la edad) y "Le football il a changé" (El fútbol ha cambiado), así como un dibujo en el que aparece el logotipo de una de las actividades solidarias en las que él es una de las cabezas visibles, "We care for all".

Con estas marcas, Mbappé, uno de los futbolistas mejor pagados del planeta y que ha anunciado que no seguirá en el PSG la próxima temporada, se consolidaría por delante de Cristiano Ronaldo, que tiene seis marcas protegidas, y de Lionel Messi, con cuatro, en una lista en la que también están Vinicius Jr. con tres, al igual que Sadio Mané, Gareth Bale, Leroy Sané y Memphis Depay.