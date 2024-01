Kylian Mbappé no tiene muy contento a los seguidores del PSG: "Espero que se vaya, de todo corazón"

Kylian Mbappé, una vez más, está en el 'ojo del huracán'. Como ya acostumbra, la continuidad del delantero en el PSG otra vez se está viendo en duda y desde el pasado 1 de enero, tiene libertad absoluta para negociar como jugador en condición de agente libre con cualquier club que desee incorporarlo en sus filas, para finalmente decidir en donde es que jugará la próxima temporada.

Hace unos cuantos años la novela fue con el Real Madrid, equipo que intentó su fichaje sin parar , pero que, finalmente, no pudo lograrlo debido a que el francés tomó la decisión de renovar con el París Saint-Germain.

Ahora que su contrato con los parisinos se encuentra en sus capítulos finales, r umores indican que también el Liverpool de Luis Díaz buscaría hacerse con el atacante para la próxima temporada , sin embargo, todo sigue manteniéndose en simples versiones.

Debido a esta situación que mantiene a varios en suspenso e incertidumbre sobre si se va o se queda, un exfutbolista del PSG, Christophe Dugarry, decidió hablar respecto a esto, afirmando que sería mejor que se fuera del equipo, además de resaltar que ya le cansó este drama cada vez que inicia algún periodo de transferencias en Europa.

Christophe Dugarry con la Selección de Francia Foto: AFP

En primera instancia, aseguró que desea que se vaya del PSG, argumentando que cada vez se vuelve más predecible, además que en sus duelos uno contra uno ha dejado de tener ese empuje tan característico de él que lo impulsó a ser de los mejores del mundo en los años recientes. “¿Mbappé? Espero que se vaya, de todo corazón. Creo que se está estancando. Encuentro que en sus duelos es cada vez más predecible, le falta fuerza, carácter en la pelea. Encuentro que desaparece con demasiada frecuencia de ciertos combates. La actitud, con los brazos cada día más levantados, envía algo bastante negativo”, dijo el exfutbolista en declaraciones para 'RMC'.

"Quería todos los poderes, ser el líder del equipo y ahora que lo es sentimos que es un niño pequeño. A veces tenemos la impresión de que el traje le queda grande. Cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, lo ponemos como delantero centro. Me siento un poco perdido, no sentimos una simbiosis”, terminó por dejar en claro Christophe respecto a lo que quiere mostrar Mbappé con el equipo.

Sin embargo, se centró más que todo en sus constantes rumores de salida afirmando que le gusta ser el centro de atención del mundo del fútbol por varios meses. “Puedo entender lo que pasó el verano pasado cuando lo dejaron de lado. No huele bien desde hace unos meses en el PSG. Estoy cansado de escuchar tonterías cada seis meses sobre su futuro club. Él sabe muy bien que durante seis meses los medios sólo hablarán de eso. ¿Le gusta estar en el centro del debate en este tipo de situaciones? No lo sé...”, reiteró.

Finalmente, comentó que espera que Kylian empiece a centrarse en el equipo como un jugador que busca hacerlo crecer, más que solo en él, ya que, según Dugarry, bajo la perspectiva del mismo atacante, es un proyecto personal. “Tengo la impresión de que cada seis meses es: ‘Se queda, se va’. Estoy harto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de ser en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar tonterías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa”, sentenció.