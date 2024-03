No, gracias.

Kylian Mbappé ya no es inamovible en el PSG: esto pasó en el Mónaco vs. PSG, por Liga de Francia Parece ser que a Kylian Mbappé le están 'cobrando' el no renovar su contrato con el PSG. Y es que, desde hace unos partidos para acá, el joven francés se ha convertido en cambio fijo para Luis Enrique.