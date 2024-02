Lionel Messi no 'le saca el cuerpo' a ningún partido: palabras que le salieron del alma

Después de la gran polémica generada en Hong Kong por la ausencia deLionel Messi en el amistoso jugado por Inter Miami hace ya unos días; el astro argentino salió a dar la cara y a hacer claridad por ese episodio, que causó el enojo de los aficionados de ese territorio.

"Como todos saben siempre quiero jugar, escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas de esas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado a Japón ni hubiese ido a China como hice en diferentes ocasiones desde que empecé mi carrera. Siempre tuve una relación muy cercana con China, siempre he hecho cosas como entrevistas, juegos, eventos y muchísimos partidos tanto con el Barcelona como con la Selección", explicó la 'Pulga' inicialmente, en un video difundido por la red social Weibo, de preferencia en el Asia.

El argentino siguió y comentó que "como dije en la conferencia de prensa, tenía una inflamación en el aductor y no podía participar, en el primer partido que jugué en Arabia Saudita lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato pero fue peor. Intenté el día anterior al amistoso en Hong Kong entrenar y hacer el esfuerzo por toda la gente que había, pero la verdad que no podía jugar. Tenía riesgo que se haga peor".

Lionel Messi y Luis Suárez con el Inter Miami - Foto: Getty Images

Los descargos del número '10' de Argentina y de Inter Miami continuaron. Así complementó y dijo que "pasaron unos días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón, para seguir preparándome físicamente para todo lo que se me viene ahora, porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente. Ya lo había hecho, pero creía que era importante repetirlo después de todo lo que se está hablando".

En Hong Kong el tema de Messi y su ausencia llegó hasta las altas esferas del Gobierno, que además que exigió la devolución del dinero a los aficionados y también estaba esperando las palabras del rosarino, que a la postre se dieron hace pocas horas.

¿Cuándo debuta Inter Miami en la MLS 2024?

Inter Miamijugará este miércoles 21 de febrero frente a Real Salt Lake, en la primera fecha de la MLS en ese 2024. Este compromiso se encuentra programado para las 8 de la noche, hora de nuestro país.