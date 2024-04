Lionel Messi y su peor cara: se filtró el escándalo que causó tras Inter Miami vs. Monterrey

El pasado miércoles 3 de abril,Inter Miami y Monterrey se enfrentaron por los cuartos de final de ida en la Liga de Campeones de la Concacaf. No obstante, a pesar de la victoria de los mexicanos por 1-2, al final del juego hubo ‘tensión’ camino hacia los camerinos, con Lionel Messi como uno de los principales protagonistas.

Es por eso que, solo horas después de lo sucedido, uno de los asistentes técnicos de Monterrey ‘rompió’ el silencio y dio su versión. Nico Sánchez apuntó contra Lionel Messi y Gerardo Martino.

"Voy a contar este audio que seguramente va a ser reenviado a muchos grupos y gente que me está preguntando lo mismo. Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque si no me hubiera pegado, me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción más que pegarme”, indicó inicialmente el integrante del cuerpo técnico del cuadro mexicano.

Pero, ¿Cómo sucedió todo?

A línea seguida, Nico Sánchez contó cómo sucedieron las cosas, enfatizando en que inicialmente quería sacarse una foto con el astro argentino, pero al final todo terminó mal: “Yo veo siempre los partidos en una cabina con dos compañeros y termina el partido y bajamos al vestuario como siempre. En el medio tiempo yo bajo al vestuario, veo a Messi de lejos, pero no lo pude saludar”.

“Cuando termina el partido, nosotros bajamos al vestuario, antes de entrar, todavía no habían entrado los jugadores nuestros ni del Inter. El vestuario está uno en frente del otro, nos cruzábamos sí o sí. Cuando estoy en la puerta, lo veo a Messi a tres metros míos. Estaba el de seguridad y un argentino que está siempre con Lionel. En buena onda, me acerco para pedirle una foto a Messi, pero yo veo que él estaba re ‘caliente’ y justo estaban entrando los árbitros”, agregó Nico Sánchez, en un video donde contó todo al detalle.

El asistente técnico de Monterrey afirmó que la situación se puso tensa entre el ‘10’ y la terna arbitral, que solo escuchaba los reclamos del astro argentino, sin decir nada: “Ahí los encara Messi y les dice de todo, de todo, de todo a los tres-cuatro árbitros. Y atrás de él, el ‘Tata’ Martino, pero desubicadísimos los dos. Si nosotros hacemos eso nos echan a todos a la mierd**”.

¿En qué momento se salió todo de control?

“Cuando se calmó la cosa, empiezan a entrar los jugadores al vestuario, pero el ‘Tata’ Martino estaba encendido y me di cuenta que quería tirar algo para que se ‘encienda’ aún más lo que estaba pasando en el ambiente, que estaba pesado. Y el ‘Tata’ Martino tira, no me acuerdo bien la frase, pero tipo 'faltan 90 minutos, todavía estamos vivos', no sé, algo dijo. Y yo estaba tranquilo, nunca me enojé. Justo ahí, apareció Messi”, siguió contando Nico Sánchez.

El asistente de Monterrey reveló que el ‘10’ se mostró eufórico y por poco lo agrede, tanto, que lo encaró y le dijo de todo: “Messi me quería comer crudo, se me acercó el de seguridad, que no me tocó porque yo no reaccioné, ni lo miraba, pero el ‘enano’ estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. Y me ponía el puño al lado: '¿quién te pensás quién sos, quién sos salame, a quién te comiste?'. No sé las cosas que me dijo, creo que no me insultó. Como yo no lo miraba, miraba para otro lado, no contesté nunca”, agregó Nico Sánchez.

Cabe destacar que el duelo de vuelta entre Inter Miami y Monterrey, por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, se jugará este miércoles 10 de abril en territorio ‘manito’.