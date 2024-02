Liverpool vería solo como un sueño el tener a Xabi Alonso como su nuevo DT: "No está interesado"

En Liverpool, de Luis Díaz, actualmente todo es felicidad. Recientemente, lograron alzarse con el titulo de la Carabao Cup, luego de ganarle con un marcador de 1-0 al Chelsea, gracias a un gol en la agonía del juego por parte de Virgil Van Dijk.

Debido a estos buenos momentos que atraviesa el equipo, pues también es el actual líder de la Premier League, hacen olvidar, por algunos instantes, que Jürgen Klopp, quien calificó el reciente título de Copa de la Liga como el más especial de su carrera, le dirá adiós al conjunto de Merseyside una vez finalice la actual temporada.

Varios han sido los nombres que han surgido para sustituirlo, desde Roberto de Zerbi, actual entrenador del Brighton, hasta Rubén Amorim, quien es el estratega del Sporting de Lisboa. Sin embargo, el que más fuerza había tenido en medio de todos estos rumores de un reemplazo para el alemán había sido Xabi Alonso, el español que actualmente brilla con el Bayer Leverkusen y quien ha estado en boca de todos debido a su manera de jugar al fútbol tan agradable, a la vez de efectiva.

Sin embargo, desde Alemania, aseguran que el director técnico nacido en Tolosa, España, no está pensando en ningún otro equipo que no sea el Bayer Leverkusen, actualmente, cosa que estaría alejándolo de un posible cambio de aires rumbo a Inglaterra o hacia cualquier otro país.

Publicidad

"Xabi Alonso aún no está interesado en el Bayern de Múnich, ni tampoco en el Liverpool o el Real Madrid. Sólo le interesa ganar tres títulos con el Leverkusen en los próximos dos meses y medio”, fueron las palabras de la leyenda del fútbol Lothar Matthäus, quien actualmente se dedica al análisis deportivo en el medio 'Sky Sports'.

291199_lotharmatthaus81118afpe.jpg

Pues bien, Matthaus, quien estaba haciendo una lista de candidatos para dirigir al Bayern Múnich para la otra temporada, debido a que la continuidad de Thomas Tuchel se encuentra en estado de incógnita, aseguró que el perfil de Alonso Olano es el más idóneo para el conjunto 'bávaro', pero su actual vínculo con el 'equipo de las pastillas' es la principal causa por la cual no se ha vestido de rojo,

Publicidad

“En cuanto a la búsqueda del sucesor de Tuchel, primero me gustaría decir una cosa: Xabi Alonso tiene que encabezar la lista del Bayern por su currículum, su autoridad y su exitoso trabajo en el Leverkusen. No se me ocurre ningún entrenador en Europa ni en el mundo que encaje mejor en el Bayern de Múnich que Xabi Alonso”, fue lo descrito con gran emoción por el campeón del mundo en 1990, Mundial realizado en Italia.

Sin embargo, está más que seguro que el destino cercano de Xabi Alonso está ligado al Bayer Leverkusen, pues su carácter no lo dejaría tomar algún rumbo distinto, por el momento. “Igual que fue como jugador, es ahora como entrenador. Es fiel a su carácter. Las historias que se están desarrollando ahora y en las próximas semanas y meses no le importan. No tiene presión y puede tomarse las cosas con calma", dejó en claro Lothar.

Sin embargo, generó algo de ilusión, pues asegura que lo más probable es que el sueño del técnico español sea dar un paso a un grande del mundo del fútbol, ya sea Bayern Múnich, Liverpool o Real Madrid, pero hasta que no termine lo que está haciendo en el Leverkusen, no mirará hacia otros costados.

"Puede que su sueño sea entrenar algún día al Bayern, al Liverpool o al Real Madrid. Pero, en mi opinión, aún no ha terminado en Leverkusen. Xabi no es alguien que se deje llevar por los grandes nombres, ha celebrado demasiados éxitos como jugador para eso. Tampoco se va a dejar guiar por el aspecto económico. Lo que le importa es lo que ha construido y con quién lo ha construido. Sabe de dónde viene y lo que debe a los demás. Por eso no creo que vaya a fichar por otro club la próxima temporada”, dejó en claro Lotthar Matthaus,

Xabi Alonso, director técnico del Bayer Leverkusen Foto: AFP