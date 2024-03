Liverpool vs Sparta Praga: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz, este jueves, en Europa League

Jornada clave en la Europa League. Este jueves 14 de marzo, Liverpool y Sparta Praga medirán fuerzas por el juego de vuelta, en el estadio de Anfield, en busca de un cupo a los cuartos de final. La serie parece estar casi definida, teniendo en cuenta que la ida culminó 1-5 favor de los 'reds', en condición de visitante, en el epet ARENA. Sin embargo, nada está escrito y puede pasar todo

Allí, Luis Díaz podría sumar minutos, pese a que no sería titular. Por eso, prográmese para no perderse ni un solo detalle y, en Colombia, alentar a 'Lucho'. Vea EN VIVO Liverpool vs. Sparta Praga, por la Europa League, este jueves, desde las 3:00 p.m. (Hora de Colombia), por el canal de televisión de ESPN; de igual manera, ONLINE, en la plataforma digital de Star+, por internet.

Hora y dónde ver el partido de Luis Díaz, de Liverpool vs. Sparta Praga

Día: jueves 14 de marzo.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Anfield.

Transmisión por televisión: ESPN.

Transmisión por internet: Star+.

Luis Díaz se prepara para su partido con Liverpool frente a Sparta Praga, por la vuelta de los octavos de final de la Europa League Getty Images

¿Cómo quedó el partido de ida entre Liverpool y Sparta Praga?

El pasado jueves 7 de marzo, en el epet ARENA, Liverpool fue superior a Sparta Praga y se impuso por 5-1. Los autores de los goles fueron Alexis Mac Allister, de penalti (7'), doblete de Darwin Núñez (25' y 45+3'), un tanto de Luis Díaz (53') y otro de Dominik Szoboszlai (90+4'). Para el conjunto que ofició de local infló las redes Conor Bradley (46'), en su propia puerta.

Publicidad

¿Cómo le fue a Liverpool en el último partido?

El domingo 10 de marzo, Liverpool empató 1-1 con Manchester City, por la fecha número 28 de la Premier League, en el estadio de Anfield. Quien marcó para los 'reds' fue Alexis Mac Allister, de penalti, mientras que John Stones lo hizo para los 'cityzens'. Era uno de los duelos más atractivos y esperados, teniendo en cuenta que ambos luchan por el título de la Liga.

Luis Díaz lamenta tras gol anulado en Liverpool vs Manchester City - Foto: Getty Images

¿Cómo le fue a Sparta Praga en su último partido?

Sparta Praga no la pasó tan bien en su más reciente encuentro en la Liga Checa. Por la jornada número 24, Viktoria Plzeň goleó 4-0 a los dirigidos por Brian Priske, con goles de Tomáš Chorý, por partida doble, Cheick Souaré y Pavel Sulc. Con este resultado, Sparta Praga igual sigue líder, con 60 puntos y una diferencia de gol de +36.