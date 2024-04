Más detalles de la trifulca de Lionel Messi con el DT de Monterrey: se filtró revelador audio

Aún con el paso de los días se sigue haciendo eco del fuerte encontrón que tuvieron Lionel Messi, Luis Suárez y otras figuras deInter Miami,con el técnico Nico Sánchez, técnico del Monterrey, de México, después del 2-1 de los Rayados contra los de Gerardo 'Tata' Martino.

Lo que empezó como un rumor, poco a poco se ha confirmado. Y así, en medios internacionales, se ha filtradoun audio del entrenador Sánchez, en el que se le nota exaltado en contra de 'la Pulga'.

"Me quería comer crudo. El enano estaba poseído, tenía cara de diablo. Puso su puño contra mi cara y dice '¿quién te crees que eres?'. Creo que no me insultó. Pero como no lo miré, estaba mirando a otro lado, y nunca respondí, empeoraron las cosas", se escuchó de boca de Sánchez, quien ha ganado relevancia e importancia a nivel internacional por semejante encontrón.

Pero el DT de Monterrey también dejó escapar duras palabras en contra de 'Tata' Martino. Así dijo que "pobre tonto, lo tenía enfrente diciéndome 'Tonto, ¿vas a llorar? Tonto, ¿vas a llorar?' ¡Qué tonto! Yo nunca respondí a nadie. Todos esos vídeos probablemente los borraron porque los dejan en mal lugar. Lo que hicieron fue realmente grave. Es parte del show, quieren ensuciar el partido. Los dejé en evidencia".

Acción de juego entre Inter Miami y Monterrey Foto: AFP

Publicidad

Monterrey vs. Inter Miami, se viene un caliente partido de vuelta

Publicidad

Inter Miami espera luz verde para contar con Lionel Messi en el 'plan de rescate' del entrenador Gerardo Martino para llevar este miércoles al equipo de las Garzas a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, una misión difícil por la ventaja de 1-2 que tomó Monterrey hace ocho días.

La tanda de partidos de vuelta de la fase de cuartos de final dejó en serias dificultades a los equipos que comenzaron en casa.

Para Inter Miami la esperanza renació el sábado cuando Messi volvió a la cancha después de permanecer casi tres semanas en el dique seco debido a una lesión muscular.

El capitán de la selección argentina puso en ventaja a su equipo frente a Colorado Rapids, que igualó sobre la hora.

Publicidad

La nueva cita entre Monterrey e Inter Miami viene precedida de agrias tensiones entre el entrenador del equipo mexicano, el argentino Fernando 'Tano' Ortiz, y los jugadores rivales.

Todo porque antes del comienzo de esta serie Ortiz dejó un mensaje a sus pupilos para que encararan a Messi como un futbolista más, y no dejarse intimidar por su trayectoria. Monterrey e Inter Miami se jugará este 10 de abril de 2024.