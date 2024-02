México clasificó como primera del Grupo A, en la Copa Oro: atenta la Selección Colombia femenina

En apenas su segunda victoria en 43 enfrentamientos, la selección femenina de México derrotó el lunes 2-0 a la anfitriona Estados Unidos y clasificó como primera del Grupo A a los cuartos de final de la Copa Oro. Bajo este panorama, el 'Tri' se podría enfrentar a la Selección Colombia femenina, en caso de ganarle a Puerto Rico en la última jornada de la fase de grupos.

El 'Tri' se impuso con dos espectaculares goles de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo en los minutos 38 y 90+2 en el Dignity Health Sports Park de Carson (California, Estados Unidos), donde una mayoría de aficionados mexicanos celebraron un triunfo mayúsculo de su selección.

Con esta victoria, México terminó en el primer lugar del Grupo A con siete puntos, seguida de Estados Unidos, que ya estaba clasificada, con seis unidades.

A continuación concluyó Argentina (4 puntos), que venció el lunes 3-0 a la República Dominicana y todavía puede avanzar como una de las mejores terceras.

El Grupo A echó así el cierre con un insólito y rotundo triunfo de México que, en sus 42 duelos anteriores ante la poderosa Estados Unidos, sólo había ganado una vez en un partido de clasificación mundialista en 2010 y empatado en otra ocasión.

Desde 2010, el 'Team USA', cuatro veces campeón mundial, encadenaba 16 victorias seguidas contra el país vecino y un total de 80 juegos invicto en casa ante selecciones de Concacaf.

"Estoy orgulloso de mis jugadoras, han salido con atrevimiento, con valentía e ilusión de hacer un gran partido ante una potencia como Estados Unidos", declaró el técnico español Pedro López, seleccionador de México.

"Fue espectacular ver a los aficionados apoyando a México. Yo creo que eso nos ha dado fuerza", agradeció. "Espero que este resultado no sea algo esporádico para México sino que lo podamos repetir (...) Esto no serviría de nada si no pasamos a las semifinales".

Para Estados Unidos, la derrota supone otra pérdida de confianza en el proceso de reconstrucción iniciado tras el fracaso del año pasado en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde se despidieron en octavos, y que tiene como primer gran objetivo los Juegos Olímpicos de París.

Alex Morgan, futbolista de Estados Unidos KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

"No hemos jugado a nuestro mejor nivel", reconoció la veterana delantera Alex Morgan. "No aprovechamos las ocasiones que tuvimos. Nos derribaron con demasiada facilidad, México ha jugado muy bien".

Este resultado "demuestra lo lejos que ha llegado el juego y como ya no hay partidos fáciles. Si no asumimos la responsabilidad y ejecutamos bien, estas cosas son de esperar", dijo la entrenadora interina Twila Kilgore.

"Pero no se ha perdido nada. Ahora tenemos cinco días para preparar nuestro próximo partido (...) Estoy segura de que el grupo estará muy motivado", afirmó Kilgore, quien dejará su lugar a Emma Hayes cuando termine la temporada con el Chelsea.

Noche mexicana en California

Estados Unidos, que había goleado 5-0 a República Dominicana y 4-0 a Argentina en sus primeros partidos, saltó al césped con un esquema muy ofensivo frente a México.

La propuesta les brindó la posesión de la pelota pero también dejó amplios espacios en su retaguardia que su astuto rival aprovechó a la perfección.

En una de esas acciones, México lanzó un pelotazo al campo estadounidense que Ovalle persiguió hasta forzar un grave error de la veterana Becky Sauerbrunn.

La central, con 219 partidos como internacional a sus espaldas, trató de desviar a la banda pero la pelota rebotó en Ovalle, que después recortó a la arquera Alyssa Naeher y anotó el 1-0 con un delicado remate por encima de dos defensoras.

En una noche lluviosa y fría, el gol hizo vibrar a las gradas donde 11.000 aficionados se turnaban en los ánimos a ambas selecciones.

La segunda mitad arrancó con el mismo dominio estéril de Estados Unidos, que apenas creó peligro con un par de remates desviados de Alex Morgan y Trinity Rodman.

México coronó la victoria en el descuento con un fabuloso gol de Mayra Pelayo, que llegó al borde del área, recortó a su defensora y lanzó un misil a la escuadra contraria que desató el festejo mexicano en las tribunas.

Argentina sigue con vida

En el otro partido del día, Argentina logró su primera victoria en el torneo al vencer 3-0 a República Dominicana.

Dalila Ippolito abrió el marcador en el minuto 30 y Celeste Dos Santos y Maricel Pereyra sentenciaron el triunfo albiceleste en el 76 y 90+4 ante unos pocos cientos de aficionados en las gradas, que el domingo se habían llenado para ver a Lionel Messi y su Inter Miami frente al Los Angeles Galaxy.

Lionel Messi, jugador del Inter Miami Foto: AFP

Argentina, una de las cuatro selecciones suramericanas invitadas al evento junto a Brasil, Colombia y Paraguay, espera ahora el resultado de las otras dos llaves para determinar si puede avanzar como una de las dos mejores terceras.

"Más allá de si finalmente clasificamos, creo que hicimos un buen certamen. Competimos bien y esto nos da un impulso para seguir creciendo", subrayó el seleccionador argentino, Germán Portanova.