PSG y el reemplazo de 'lujo' que buscarían para sustituir a Kylian Mbappé, ante su inminente salida

Kylian Mbappé ha sido el tema de conversación de varios de los más fanáticos del mundo del fútbol debido a su inminente salida del PSG. El francés, según reportan varios medios, ya habría comunicado su decisión de irse del club y buscar nuevos aires en su carrera deportiva.

Ante esto, el París no se habría quedado con los brazos cruzados y ya tendría su plan de acción para buscar el posible reemplazo del campeón del mundo en 2018 en el equipo, buscando un jugador con características similares a las que el extremo presenta: velocidad, regate, buen remate y toma de decisiones.

Pues bien, según informa el medio 'Mundo Deportivo', el nombre que estarían manejando las directivas del PSG para ser la próxima estrella del equipo sustituyendo a Kylian Mbappé sería Rafael Leao, quien se destaca actualmente el AC Milán y es una de los jóvenes que más prometen a nivel mundial.

Rafael Leao, jugador de Milan - Foto: Getty

Sin embargo, según confirma el medio citado previamente, uno de los grandes problemas que tendría que sortear el cuadro parisino para la incorporación del portugués a sus filas sería su contrato, ya que, recientemente, el jugador renovó con el equipo italiano hasta el año 2028, razón por la cual, ambas partes tendrían que sentarse a negociar un posible traspaso y llegar a un acuerdo en cuestión de cifras.

Otro de los puntos a tener en cuenta sería si Rafael Leao también está de acuerdo en su traspaso, pues, semanas atrás, dejó claro que su futuro está en el Milán y no ha mirado a los costados para buscar 'nuevos aires', por el momento. "Mi futuro está muy claro y está aquí en el Milan. Tengo contrato para los próximos cuatro años. El Milan me ayudó en los momentos difíciles y no lo olvidaré. Soy leal", fueron las palabras con las que confirmó su postura el astro portugués.

Además de ello, añadió que aún tiene muchos objetivos que cumplir con los 'rossoneros', pues una de las cosas que seguro tiene que hacer es ganar un título internacional con su actual club. "Llegué al Milan siendo un chico joven. Aquí he crecido como hombre y como futbolista. Quiero volver a ganar, mi cabeza está aquí. Tengo que ganar cosas importantes, como la Liga de Campeones o la Europa League. Las cosas buenas se olvidan demasiado rápido, así que hay que ganar todos los años, tanto como sea posible. Cuando estás en el Milan tienes que hacerlo, no es una elección, es un deber. Para dejar tu nombre en la historia", declaró.

¿Qué piensa Luis Enrique de la posible llegada de Rafael Leao?

Luis Enrique, director técnico del París Sint-Germain. FRANCK FIFE/AFP

Días atrás, Luis Enrique, técnico del PSG, fue consultado por los rumores que colocan a Rafael Leao en el PSG, a lo que el respondió: "¿Quién es Rafael Leao? ¿Es un cantante?", dejando sorprendidos a varios de los que se encontraban allí.

Sin embargo, terminó por aclarar que estaba bromeando y que simplemente no quiere hablar de jugadores que no son parte del plantel. "Era broma no hablo de jugadores que no son nuestros", dijo en medio de algunas carcajadas el DT.