Publican audio inédito de Diego Maradona hablando de la Copa del Mundo: ¿de qué se trata?

"No te lo voy a decir, porque vas a sacar rédito de alguna matufia (ardid o negocio sucio) que hacés". Esa es la frase con la que Diego Armando Maradona bromea con Jorge 'Fatura' Broun, hoy arquero del Rosario Central y al que entonces entrenaba en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La cita se refería al peso de la Copa del Mundo, de cuyo conocimiento presumía el '10' y que sólo una reducida nómina de futbolistas ha podido disfrutar a lo largo de su carrera.

Esta conversación, en la voz de 'El Diego', ha salido ahora a la luz, a raíz de una entrevista que Broun, de 37 años, exguardameta del chileno Deportes Antofagasta y del búlgaro Ludogorets, además del argentino Colón, concedió este miércoles al espacio 'Todo Pasa' en la radio argentina Urbana Play.

'Fatu' habló de la "relación especial" que Maradona siempre tuvo con los porteros y de la "buena onda" que, en concreto, desarrolló con él cuando fichó por el conjunto platense Gimnasia y Esgrima, en el que coincidieron en la temporada 2019-2020, antes de que el ídolo argentino falleciese el 25 de noviembre de 2020.

"Yo siempre lo trataba con respeto, pero siempre animándome, sabiendo cómo soy yo. 'Ta perfecto, sos Maradona, pero jugaste en Newell's, conmigo eso no vale'. Y toda esa chicana (broma) le gustaba", afirmó el guardameta, que debutó en 2005 en Rosario Central, enemigo acérrimo de 'La Lepra' -donde 'El Diego' jugó en la campaña 1993-1994-.

Sobre esa rivalidad, contó una anécdota cuando, ambos en Gimnasia, tuvieron que jugar en Rosario y allí Broun fue asaltado por la prensa por su pasado en el 'Canalla' y cómo podía convivir con Maradona, ex de Newell's.

"Yo en la previa hablando con la gente de Rosario: 'Diego es Argentina, no hay que encasillarlo porque jugó en Newell's, Diego es de todos, todos gritamos campeones en el 86 (cuando Argentina ganó el Mundial en México), todos lloramos en el 90 (cuando perdió la final en Italia), a todos nos cortaron las piernas en el 94 (cuando Maradona fue descalificado por dopaje)'. Haciendo un discurso para bajar las aguas y al otro día llega al entrenamiento con una gorra de Newell's", explicó Broun entre risas.

El guardameta detalló que Maradona, continuando la broma, le persiguió para hacerse una foto con él con esa indumentaria y él lo esquivó.

¿Qué más comentó Jorge 'Fatura' Broun?

Para acentuar la buena relación que llegó a tener con el astro universal, recordó que tenía mensajes suyos grabados en el teléfono móvil y que "cada tanto" los escucha, además de que los comparte "en alguna concentración", cuando habla con sus compañeros sobre el tiempo vivido con Maradona.

En uno de ellos, que puso al aire durante la entrevista, enviado cuando Broun estaba haciéndose un tatuaje, este le explica que el tatuador es fanático suyo y tiene en el local un muñequito -una réplica de Maradona- que sostiene la Copa del Mundo. Y su entonces técnico le pregunta irónicamente si sabe "cuánto pesa ese trofeo" que él tiene en su poder.

En un mensaje en el que se aprecia la dificultad de Maradona para hablar correctamente, le dice: "No te lo voy a decir, porque vos a sacar rédito de alguna matufia que hacés, vas a jugar el peso de la copa, no, no, no".

Más allá de que los locutores afirmaron conocer que el trofeo pesa algo más de 6 kilos, para la historia de Broun quedará ese audio en el que Diego no quiso revelar la verdad.