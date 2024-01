Real Madrid vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Supercopa de España

Real Madrid buscará llegar a la final de la Supercopa de España, pero primero deberá vencer al Atlético de Madrid en un partidazo que promete mucha acción, pues hay que recordar que la última vez que los dos conjuntos se enfrentaron los 'colchoneros' vencieron ampliamente a la 'casa blanca'. Las acciones del duelo comenzarán desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia), en el Al -Awwal Stadium.

Por su parte, aunque Atlético de Madrid no se confía de lo sucedido, pues su presente en la Liga de España no es el más regular y al contario ha dejado varias dudas entre los fanáticos que están a la expectativa que el equipo gane otro título. Hecho que no acontece desde varias temporadas.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Supercopa de España

El duelo entre Real Madrid y el Atlético de Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España, se podrá ver EN VIVO por DSports, desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

Presente del Real Madrid

Los dirigidos por Carlo Ancelotti iniciaron de grata manera el 2024, pues acumulan dos victorias en línea: una por la Liga de España en la cual derrotó 1-0 a Mallorca y la otra fue por Copa de Rey cuando venció 1-3 a Arandina.

Asimismo, la 'casa blanca' está con ilusión en el duelo, pues de a poco está recuperando sus jugadores más destacados: como por ejemplo, Vinícius Júnior, quien ya sumó minutos en este nuevo año.

No obstante, en la previa del compromiso contra Atlético de Madrid, Carlo Ancelotti comentó su 'disgusto' por enfrentar tan seguido a los 'colchoneros', pues reconoció que siempre es un duelo complejo.

Balance del Atlético de Madrid

Aunque inició con derrota el 2024, tras perder 4-3 contra el Girona, Diego 'Cholo' Simeone cree en lo que sus jugadores harán en el terreno de juego, pese a ser consciente que en este nuevo enfrentamiento se vivirá un escenario distinto.