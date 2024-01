Roberto Firmino, más que un compañero: ayudó a Luis Díaz y demás jugadores a adaptase al Liverpool

Liverpool ha sumado jugadores importantes en los recientes mercados de fichajes, incorporaciones como la del atacante colombiano Luis Díaz , procedente del Porto y la contratación del delantero 'charrúa', Darwin Núñez , quien arribó desde el Benfica , quienes son un par de las relevantes transferencias que ha realizado el conjunto inglés durante los últimos meses.

Para nadie es un secreto que la adaptación para un jugador a un nuevo equipo no siempre es fácil, ya que eso en muchos casos implica acoplarse no solo a los nuevos compañeros y las ideas de juego de un nuevo cuerpo técnico, sino también el día a día de los futbolistas con componentes como una nueva cultura, una nueva ciudad o un nuevo idioma, entre muchas variables.

Para fortuna de los nuevos fichajes del Liverpool, existe un muy buen compañero en la plantilla que dirige el alemán, Jürgen Klopp . Se trata del delantero, Roberto ‘Bobby’ Firmino, quien actualmente cursa su octava temporada con el equipo.

En una entrevista que realizó el medio inglés, ‘Liverpool Echo’, el atacante brasileño se refirió a algunos de sus nuevos compañeros y comentó respecto a su relación con ellos.

Publicidad

‘Bobby’ en primera instancia habló sobre el portugués, Fabio Carvalho, quien arribó hace unos pocos meses al club. "Es un gran jugador. Lo había visto algunos partidos antes de que viniera aquí", comentó Firmino.

‘’Me impresionó mucho su forma de jugar, es un craque (gran jugador en portugués), un jugador brillante’’, agregó Roberto.

‘’Fabio ahora es un amigo cercano y estamos muy felices de que esté aquí en Liverpool. Realmente contribuirá con asistencias, goles y su carácter en el campo, todo lo cual beneficiará mucho al Liverpool’’, concluyó el nacido en Maceió, Brasil.

Publicidad

¿Qué tal se ha acoplado Luis Díaz?

Por último, Firmino también comentó sobre el proceso de adaptación del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz, y el punta uruguayo, Darwin Núñez.

"Nos entendemos bien con Díaz y no es que no entendamos inglés, pero les brindamos todo el apoyo que podemos. Particularmente a los nuevos jugadores que no hablan tanto inglés, los ayudamos con la comunicación en el campo. Pero ayudándose unos a otros, todos ganan’’, declaró el futbolista de para los micrófonos del medio portugués, 'Desporto ao minuto'.

“Hablo inglés, no es perfecto, pero es agradable hablar nuestro propio idioma. Estamos encantados de tenerlos aquí, a Díaz y a Núñez, y les hemos dado una cordial bienvenida’’, agregó el jugador de 30 años.

Publicidad

Sabemos que están aquí para impulsar al equipo y responderán bien. a nuestra cálida bienvenida, finalizó ‘Bobby’.