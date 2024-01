Aquí el once ideal en The Best

Estos son los jugadores más destacados en los Premios The Best. ¡La mayoría son del Manchester City, actuales campeones de la Champions League! 🚨 Introducing the 2023 FIFA FIFPRO Men's #World11, voted for exclusively by players.#TheBest | @FIFAWorldCup | @FIFAcom pic.twitter.com/nZjisXo8OQ — FIFPRO (@FIFPRO) January 15, 2024