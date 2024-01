Kylian Mbappé marcó un importante doblete contra el Orleans , equipo al que el PSG tuvo que enfrentarse en la Copa de Francia.

Al minuto 62, se pitó penal a favor de los parisinos y, cómo no, 'Donatello' fue quien se hizo cargo. Con la determinación de siempre, el atacante no perdonó y con un poderoso remate venció al arquero rival que, por más que lo intentó, no logró detener el violento disparo que se terminó clavando en lo más profundo de las redes.

Ya son cinco goles los que ha conseguido Mbappé en esta Copa de Francia.

Vea el segundo gol de Kylian Mbappé hoy, en Orleans vs PSG, por la Copa de Francia

Kylian Mbappe scores from the spot. BRACE !!⚽️⚽️



