¿Xabi Alonso entrenaría a Luis Díaz en el Liverpool?: atención a lo que dijo un amigo cercano

El ex internacional alemán Bastian Schweinsteiger cree que el actual entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso , terminará entrenando al Liverpool y considera que esto puede pasar el próximo verano.

"Conozco a Xabi y creo que su gran sueño es entrenar al Liverpool y me puedo imaginar que sea esta verano cuando se marche a Liverpool" , dijo el ex jugador del Bayern a la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD)

Xabi Alonso jugó entre 2004 y 2009 en el Liverpool, equipo con el que ganó en 2005 la Liga de Campeones.

Xabi Alonso, director técnico español Foto: AFP

Luego pasó al Real Madrid y al Bayern, donde fue compañero de Schweinsteiger durante una temporada.

Las declaraciones de Schweinsteiger se producen justo a pocos días de un partido clave del Leverkusen contra el Bayern.

El equipo de las aspirinas es actualmente líder de la Bundesliga, dos puntos por encima del club bávaro.

Xabi Alonso no ha querido responder con claridad cuando se le ha preguntado su piensa seguir la próxima temporada en el Leverkusen.

"Es una pregunta directa pero yo no tengo una respuesta directa", contestó a una pregunta al respecto.

¿Qué ha sido lo último con Jurgen Klopp?

Luego de conocerse la decisión de que el estratega alemán no seguirá al final de la temporada en el banquillo del Liverpool, cada que los 'reds' juegan en el estadio de Anfield, lugar donde ofician de locales, los hinchas no han dudado en demostrarle el cariño al técnico que no solo le devolvió la alegría al club, sino que también los hizo ganadores de otras Champions League.

Por el momento, Jurgen Klopp no se ha pronunciado sobre el tema y se ha enfocado en llevar sus dirigidos a buen puerto, pues los 'reds' no solo están peleando para llevarse el título de la Premier League, sino que a su vez tienen en la mira la Europa League competencia en la que ya están clasificados a 'octavos'.