"Cuando me avisaron que mataron a Andrés Escobar entré en pánico, fueron momentos de muchos nervios"

Este 13 de marzo, se recuerda con gran sentimiento a Andrés Escobar, quien supo ser una gran figura de Atlético Nacional y de la Selección Colombia. Bajo este contexto, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', le dedicaron un espacio a este especial día y consultando a uno de los grandes amigos y compañeros que tuvo el exfutbolista: Mauricio 'chicho' Serna.

"Tengo muchas imágenes y muchos recuerdos, la mayoría de ellos gratos y placenteros, a excepcion del dia del llamado cuando lo habían asesinado. Fuera de eso, siempre muy lindos recuerdos de Andrés Escobar", de esta manera inició su relato Serna.

"Cuando nosotros terminamos nuestra participación en el Mundial, ya estábamos para regresar a Colombia, después de lo que fue Estados Unidos. Se nos había dado posibilidad de que algunos futbolistas se pudieran quedar el resto del mundial y quien tuvo esa oportunidad fue Andrés, porque él quería ver el mundial. Entonces, como era de señor Andrés que, él lo que manifestó fue que él no se quedaba, sino que él venia a Colombia para poner la cara al país y hacerse cargo de lo que había hecho: el autogol", confesó el exjugador.

"Después cuando iniciaba el vuelo de regreso de Los Ángeles a Bogotá, éramos un grupo que estábamos jugando a las cartas, y en esa charla Andrés le dijo a Faustino Asprilla, yo estaba al lado, y se lo dijo muy claro: 'Negro, cuidate mucho, porque depronto te matan'. ¿Quién se iba a imaginar que el que debió haberse cuidado tuvo que haber sido Andrés Escobar?", agregó con sentimiento.

Tras ello, relató como fue que vivió el día en el que se enteró que Andrés Escobar había sido asesinado. "A nadie le pasaba por la cabeza que a Andrés le podía pasar algo y esa noche siempre la voy a tener en mi cabeza. Yo ya había llegado a mi casa, ya estaba acostado y suena el teléfono y me llama la mamá del difunto Omar Cañas, ella es la primera que llama, y me dice: 'Mira las noticias. Están diciendo que mataron a Andrés Escobar'", frío quedó el 'chicho' simplemente de contar lo vivido.

"El impacto fue impresionante, me agarró un ataque de pánico y yo en mi habitación me encerré en el closet, no era muy difícil por mi tamaño", bromeó. "De los nervios, no sabia que hacer y en ese momento llamo a René Higuita y a Víctor Aristizábal y yo soy quien les da la noticia a ellos. Yo los llamo y les digo que vengan a mi casa para que fuéramos al anfiteatro a reconocer el cuerpo de Andrés. Fuimos los que llegamos ahí y no sé si llegamos de primeros o creo que ya estaban familiar de Andrés porque toda la familia de el estaban en Estados Unidos, en el Mundial, a ellos se les dio la noticia cuando ellos tuvieron que volver para el velorio. Algo muy triste", sumó el exBoca Juniors.

Finalmente, aseguró que el miedo lo llenó, pues asegura que, tras lo ocurrido, vivió, de igual manera, amenazas. "Pero a mi nunca me había tocado tan de cerca la violencia en Colombia, sentirlo propio y me pasó eso con Andrés y todos sentíamos que era complejo al estar en la ciudad y lo que vino después,porque, donde yo vivía, ahí en el barrio, no sé si un día después, pasaron unos jóvenes en una moto y me gritaron: 'Chicho, seguís vos', y el miedo nos agarró a todos y decidimos alejarnos de la ciudad y eso fue muy difícil", declaró Mauricio Serna.

¿Qué recuerdos tiene de Andrés Escobar?

"Siempre se dice que todos los muertos eran muy bueno, pero Andrés era verdaderamente muy bueno. Quienes lo vieron jugando al fútbol, Andrés era un crack, pero quienes lo conocimos como ser humano, como persona, era muchísimo más y la verdad que fue una muerte muy difícil, fue un vil asesinato que enlutó y llenó de tristeza a todo el país, porque si bien los colombianos fuimos los que más lo sentimos, eso fue sin duda un impacto mundial lo que pasó con él".

¿Cómo se llevaba Andrés Escobar con los compañeros?

"Andrés siempre era el que tenía una sonrisa, era el que llegaba de primero, el que entrenaba bien y era un líder el era una cosa impresionante y después, en la cancha, tenia una clase espectacular, pero él era feliz jodiéndole la vida al Luis 'chonto' Herrera. Para él ver al 'chonto' era felicidad y 'chonto' disfrutaba que lo jodiera Andrés, era un grupo muy bonito y Andrés sobresalía por toda su carisma".