El goleador que fue campeón con Nacional, jugó en Junior y sueña con ser administrador de empresas

La historia de vida de Carmelo Valencia no terminó cuando se retiró del fútbol, por el contrario, una vez colgó los guayos, inició una nueva etapa en la que busca culminar sus estudios bachilleratos y dar ejemplo a las nuevas generaciones.

Así como lo reveló el mismo exfutbolista en charla con Gol Caracol, quien afirmó que después retirarse los objetivos son diferentes. Y no solo lo dice por terminar el colegio, sino que también por ese sueño que lo 'desvela' todas las noches, de ser uno de los mejores empresarios de nuestro país.

“Hay una vida después del fútbol, que yo creo que es más importante todavía porque nosotros los jugadores en el fútbol vivimos en una burbuja, pero hoy en día nos damos cuenta de la realidad de la vida y contento porque hay un futuro bastante prometedor”, indicó de entrada ‘Tutunendo’ en charla con Gol Caracol, referente a lo que ha sido su vida después del fútbol.

Y es que, luego de ponerle fin a su historia en el balompié, parece ser que a Carmelo Valencia poco le ha hecho falta la pelota: “Mucha gente me decía que cuando me retirara del fútbol, a los cuatro meses iba a sentir que iba a necesitar de volver a las canchas y la verdad es que llevo un año largo y no he sentido esa necesidad, porque siento que en 20 años de carrera lo di y entregué todo en cada equipo que estuve, cada vez que enteré a un campo de juego, cada vez que fui a un entrenamiento; entonces hoy lo que siento es felicidad por todo lo que el fútbol me brindó”.

¿Cómo sintió el impacto al ingresar al colegio?

“El primer día de colegio no hubo tanto impacto porque llegué a matricularme, llegué con gafas, con tapabocas y gorra, pero al día siguiente sí fue la locura y a la medida que pasa al tiempo los chicos se fueron adaptando porque soy una persona que soy bastante abierta, me gusta hablar con la gente, charla, hacer bromas; obviamente bajo el respeto”.

¿Cuáles son las materias que más le gustan?

“Trato de aprovechar todas las materias. Me gustan las matemáticas, las ciencias sociales porque es hablar de nuestro país, de lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que nos aqueja; es hablar de nuestra historia. Pero hay una materia que la verdad nunca la había visto y nos la dieron en el colegio donde estoy y se llama emprendimiento, y emprendimiento es sinónimo de empresario, de emprender, de luchar y eso me gusta mucho. De todas aprendo, pero esas son las que más me gustan”.

¿Qué viene para Carmelo después del colegio?

“Ya hemos empezado a montar negocios, la idea es ir estudiando, de la mano trabajando, disfrutando obviamente de la familia y después de que termine el bachillerato vamos a estudiar administración de empresas y yo aspiro a en unos años, estar dentro de los mejores empresarios en Colombia”.

Carmelo Valencia, exjugador del Junior de Barranquilla. Foto: AFP.

¿Cómo recibe el cariño de la gente, a un año de su retiro?

“Lo primero, es una sensación de felicidad, esto creo que es el mérito al trabajo que se hizo durante casi 20 años, al ejemplo que se dio. Creo que durante toda mi carrera nunca tuvo un inconveniente, ustedes todos saben aquí en Bogotá estuve en Millonarios, Santa Fe, Equidad y siempre trabajamos de la mejor manera. La carrera que se hizo fue importante y hoy en día, a un año de haberme retirado, solo es muestra de que se hizo un gran trabajo, me motiva a continuar”.

¿Cuál es el mensaje que quiere enviar a las futuras generaciones?

“Yo siento gratitud por todo lo vivido en 20 años de carrera y hoy en día somos ejemplo para todos los chicos, pero tenemos que seguir haciendo las cosas bien porque ellos van siguiendo el camino que uno va marcando”.